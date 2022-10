Nga nói hàng nghìn lính đánh thuê tập trung ở pháo đài miền Nam Ukraine

Binh sĩ Nga đứng gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine (Ảnh: AFP).

"Zaporizhzhia đang bị biến thành một nơi tương tự Mariupol. Một lượng lớn người nước ngoài đang tập trung ở đó, lên tới hàng nghìn người", Evgeny Balitsky, quyền thống đốc của vùng Zaporizhzhia, nói với kênh truyền hình Nga hôm 26/10.

Ông Balitsky dẫn các nguồn tin cho biết, những người nước ngoài ở Zaporizhzhia đã cư xử "rất thô lỗ" với người dân địa phương. Theo ông Balitsky, lực lượng lính đánh thuê ở Zaporizhzhia "chỉ đơn giản là tiếp quản những nơi họ muốn và biến chúng thành tiền đồn quân sự".

Ông Balitsky cho biết thông tin trên do những người sống ở thủ phủ của tỉnh Zaporizhzhia, khu vực hiện do Ukraine kiểm soát, kể cho người thân và bạn bè của họ sống ở khu vực do Nga kiểm soát. Người dân đã được tận mắt chứng kiến các hoạt động chuẩn bị của quân đội Ukraine và nghe nhiều người nói chuyện bằng tiếng Ba Lan, tiếng Đức và tiếng Anh trên đường phố.

Nga vẫn đang kiểm soát phần lớn tỉnh Zaporizhzhia và sáp nhập vùng này vào lãnh thổ sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Ukraine vẫn còn kiểm soát thủ phủ Zaporizhzhia và một số thành phố lân cận.

Zaporizhzhia được so sánh với "pháo đài" Mariupol, thành phố ở Đông Nam Ukraine với cảng biển chiến lược. Thành phố này trở thành tâm điểm giao tranh ngay khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Chỉ đến giữa tháng 5, Nga mới kiểm soát hoàn toàn Mariupol sau nhiều tuần bao vây, tấn công nhà máy luyện kim Azovstal - "pháo đài cuối cùng" của lực lượng Ukraine. Đây là bước tiến quan trọng của Moscow nhằm lập ra hành lang trên bộ từ Đông Nam Ukraine đến bán đảo Crimea.

Vị trí Zaporizhzhia và Mariupol (Ảnh: BBC).

Zaporizhzhia là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, cung cấp điện cho một khu vực rộng lớn của Ukraine cũng như bán điện cho nhiều quốc gia láng giềng. Sau khi tỉnh ly khai Zaporizhzhia bỏ phiếu sáp nhập vào Nga, nhà máy này đã được chuyển giao cho các kỹ sư Nga kiểm soát và đang cung cấp lượng điện năng ổn định cho các khu vực ly khai phía Nam Ukraine và bán đảo Crimea.

Hiện tại, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang được bảo vệ bởi các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga. Đây là lực lượng thiện chiến trong thành phần quân đội Nga, được xây dựng và huấn luyện bài bản cho các nhiệm vụ đột kích, tấn công khủng bố và bảo vệ mục tiêu quan trọng.

Moscow khẳng định mục đích duy nhất của việc các lực lượng Nga tiếp quản Zaporizhzhia là để "ngăn chặn các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài lợi dụng tình hình hiện tại ở Ukraine để thực hiện một vụ khiêu khích hạt nhân với những hậu quả khó lường nhất".

Zaporizhzhia đã trở thành một điểm nóng giao tranh trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất tấn công Zaporizhzhia. Igor Girkin, cựu đại tá tình báo Nga, người đã trở thành chỉ huy lực lượng ly khai thân Moscow ở Donbass, cho biết Ukraine đã dồn vũ khí tới Zaporizhzhia và dự đoán một cuộc tấn công lớn theo hướng này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ sớm thành công trong nỗ lực giành lại Zaporizhzhia, cũng như bán đảo Crimea - khu vực mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014.