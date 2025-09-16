Nga nêu rõ lập trường sau vụ Ba Lan bắn hạ UAV xâm phạm không phận

Lính cứu hỏa làm việc trên mái nhà bị phá hủy, sau khi máy bay không người lái rơi xuống một ngôi nhà tại Wyryki, Lublin Voivodeship, Ba Lan ngày 10/9 (Ảnh: Reuters).

Một đại diện của Đại sứ quán Nga tại Ottawa nói với hãng tin TASS rằng, trong cuộc gặp với Giám đốc Chính trị của Cơ quan Đối ngoại Canada Richard Arbeiter vào ngày 15/9, Đại sứ Nga tại Ottawa Oleg Stepanov tuyên bố "Nga không có lý do gì để tác động đến các mục tiêu ở Ba Lan hay bất kỳ quốc gia NATO nào khác, hoặc xâm phạm không phận NATO".

Đại sứ Stepanov cũng đề cập đến đề xuất của Nga với Ba Lan về việc ngay lập tức tổ chức các cuộc tham vấn song phương liên quan đến các thông tin về sự cố UAV.

"Warsaw, theo thông lệ ngoại giao đã được thiết lập, đáng lẽ phải sử dụng các kênh liên lạc song phương hiện có với Moscow trước khi đưa ra cáo buộc công khai hoặc đưa vấn đề này ra thảo luận tại NATO", Đại sứ quán Nga cho biết.

Theo Đại sứ quán Nga, chính quyền Ba Lan "vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc của họ" về việc UAV bị cho là xâm phạm không phận.

Sáng ngày 10/9, Bộ Tư lệnh Quân sự Tác chiến của Ba Lan đã thông báo về việc phá hủy một số UAV được cho là xâm phạm không phận nước này. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết 19 vụ xâm phạm không phận Ba Lan được ghi nhận.

Ba Lan cáo buộc 19 UAV của Nga vi phạm không phận, buộc quân đội Ba Lan lần đầu tiên phải bắn hạ 3 UAV kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Báo Spiegel và Welt của Đức ngày 11/9 cho hay các UAV bị bắn hạ được cho là đang hướng đến sân bay Rzeszow, trung tâm hậu cần then chốt cho việc vận chuyển viện trợ quân sự của phương Tây tới Ukraine.

NATO đã viện dẫn Điều 4 của hiệp ước liên minh theo yêu cầu của Ba Lan, khởi xướng các cuộc tham vấn giữa các thành viên NATO để thảo luận về các vụ việc liên quan tới cáo buộc UAV xâm phạm không phận.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các hoạt động gần đây bằng máy bay không người lái của nước này đều chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, không liên quan đến Ba Lan.

Ông Andrei Ordash, Đại biện lâm thời của Nga tại Ba Lan, tuyên bố Ba Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái bị cho là xâm phạm không phận Ba Lan có nguồn gốc từ Nga.

Đồng thời, Moscow nhấn mạnh sẵn sàng tiến hành tham vấn mang tính xây dựng với các bên.

Thủ tướng Ba Lan ngày 15/9 tiếp tục thông báo trên mạng xã hội rằng Cơ quan Bảo vệ Nhà nước đã vô hiệu hóa một UAV bay qua các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Warsaw.

Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, UAV này đã hoạt động gần một số tòa nhà chính phủ ở Warsaw, trong đó có cung điện Belweder, một trong những dinh thự chính thức của Tổng thống Ba Lan, đồng thời là nơi tiếp đón các vị khách quốc tế.