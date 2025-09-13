NATO tăng cường phòng thủ sau vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở liên minh ở Brussels, Bỉ ngày 12/9 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels vào ngày 12/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố NATO sẽ khởi động một chiến dịch ​​răn đe mới mang tên "Eastern Sentry" để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vào Ba Lan.

“Eastern Sentry sẽ tăng cường sự linh hoạt và sức mạnh cho chúng ta và khẳng định rõ ràng rằng, với tư cách là một liên minh phòng thủ, chúng ta luôn sẵn sàng phòng thủ", ông Rutte nhấn mạnh.

"Tôi tin tưởng vào sức mạnh và năng lực của liên minh này", Tổng thư ký NATO nói thêm.

Chiến dịch "Eastern Sentry", bắt đầu vào tối 12/9, sẽ bao gồm một loạt sự tích hợp các căn cứ trên không và trên bộ.

Các đồng minh, bao gồm Đan Mạch, Pháp, Anh và Đức, đã cam kết thực hiện nhiệm vụ này, trong khi các nước khác cũng chuẩn bị tham gia.

Quan chức quân sự cấp cao nhất của NATO, Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich, một tướng Không quân Mỹ, cho biết liên minh sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của mình.

"Ba Lan và người dân trên khắp liên minh nên yên tâm với phản ứng nhanh chóng của chúng tôi vào đầu tuần này cũng như thông báo quan trọng của chúng tôi tại đây hôm nay", tướng Grynkewich phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO.

Tướng Grynkewich cho biết chiến dịch Eastern Sentry được thiết kế như một hoạt động linh hoạt nhằm tăng cường phòng thủ dọc theo toàn bộ sườn phía đông của NATO, trải dài từ các quốc gia Baltic ở phía bắc đến Romania và Bulgaria ở phía nam.

NATO đã có lực lượng đáng kể ở Đông Âu, bao gồm hàng nghìn quân. NATO không nêu rõ sẽ có bao nhiêu quân bổ sung tham gia vào chiến dịch mới.

Thông báo của NATO chỉ nêu chi tiết một số lượng nhỏ các khí tài quân sự bổ sung - bao gồm 2 máy bay chiến đấu F-16 và một tàu khu trục từ Đan Mạch, 3 máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp và 4 máy bay chiến đấu Eurofighter từ Đức.

Căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang sau khi Ba Lan cáo buộc UAV của Nga xâm nhập không phận nước này.

Vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9, với sự hỗ trợ của máy bay từ các đồng minh NATO, Ba Lan bắn hạ các UAV khả nghi vi phạm không phận. Chính phủ Ba Lan cáo buộc 19 UAV vi phạm không phận của nước này cùng thời điểm Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO về tham vấn liên minh.

Điều 4 của Hiệp ước NATO quy định trường hợp một quốc gia thành viên cảm thấy bị đe dọa bởi một quốc gia khác hoặc một tổ chức khủng bố. Các quốc gia thành viên NATO sau đó sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn chính thức theo yêu cầu của thành viên bị đe dọa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan có thể là “nhầm lẫn”, trong khi giới chức châu Âu mô tả đây là hành động “khiêu khích”. Thủ tướng Ba Lan cũng tuyên bố đây không phải sự cố nhầm lẫn.

Quyền Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea ngày 12/9 tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng: "Mỹ sẽ sát cánh cùng các đồng minh NATO trước những vụ xâm nhập không phận đáng báo động này".

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định không nhằm vào bất kỳ mục tiêu nào tại Ba Lan cho các cuộc tấn công tầm xa.

Moscow bày tỏ sẵn sàng “tham vấn” giới chức quốc phòng Ba Lan về vấn đề này và khẳng định tầm hoạt động của các UAV được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào miền Tây Ukraine không vượt quá 700km.