Ba Lan bắn hạ UAV tiếp cận dinh tổng thống

Ba Lan tuyên bố vô hiệu hóa UAV bay gần các tòa nhà chính phủ (Ảnh minh họa: UAV).

Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, UAV này đã hoạt động gần một số tòa nhà chính phủ ở Warsaw, trong đó có cung điện Belweder, một trong những dinh thự chính thức của Tổng thống Ba Lan, đồng thời là nơi tiếp đón các vị khách quốc tế.

Ông cho biết, trong quá trình điều tra vụ việc, giới chức trách đã bắt giữ 2 nghi phạm.

Các tình tiết cụ thể liên quan đến vụ việc chưa được làm rõ, và chưa có thông tin nào được công bố về danh tính những người bị bắt.

Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ba Lan cáo buộc 19 UAV của Nga vi phạm không phận, buộc quân đội nước này lần đầu tiên phải bắn hạ 3 UAV kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Báo Spiegel và Welt của Đức ngày 11/9 cho hay các UAV bị bắn hạ được cho là đang hướng đến sân bay Rzeszow, trung tâm hậu cần then chốt cho việc vận chuyển viện trợ quân sự của phương Tây tới Ukraine.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các hoạt động gần đây bằng máy bay không người lái của nước này đều chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, không liên quan đến Ba Lan. Moscow nhấn mạnh sẵn sàng tiến hành tham vấn mang tính xây dựng với các bên.

Trong khi đó, đáp lại vụ xâm nhập, NATO đã phát động sứ mệnh Eastern Sentry nhằm hạn chế khả năng Nga can thiệp vào không phận của các thành viên liên minh. Trong khuôn khổ sứ mệnh này: Cộng hòa Séc sẽ cung cấp trực thăng Mi-171S, Anh triển khai tiêm kích Typhoon, Đan Mạch điều động 2 chiếc F-16 cùng một khinh hạm phòng không, Pháp triển khai 3 tiêm kích Rafale, còn Đức sẽ đóng góp 4 chiếc Eurofighter.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng gợi ý rằng các quốc gia NATO nên cân nhắc thiết lập một vùng cấm bay trên không phận Ukraine để bảo vệ lãnh thổ và người dân của liên minh trước các mối đe dọa từ UAV.

Khi nói về việc mở rộng các nhiệm vụ như vậy sang không phận Ukraine, ông Sikorski nói: “Chúng ta với tư cách NATO và EU có thể làm được điều này, nhưng đó không phải là quyết định mà Ba Lan có thể tự đưa ra, mà phải cùng với các đồng minh của chúng ta”.

Ông nhấn mạnh: “Nếu Ukraine yêu cầu chúng ta bắn hạ UAV trên không phận của họ, điều đó sẽ có lợi cho chúng ta”.

Trong một diễn biến liên quan khác, Nga và Belarus đang tiến hành cuộc tập trận chung Zapad-2025. Các cuộc tập trận, khai mạc ngày 12/9 và kéo dài đến 16/9 tại Belarus và miền Tây nước Nga.

Zapad được tổ chức 4 năm một lần nhằm huấn luyện phòng thủ chung, nhưng từ lâu đã gây bất an cho châu Âu. Cuộc tập trận năm nay được thu gọn quy mô và tổ chức xa hơn so với biên giới NATO. Warsaw đã đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Belarus khi cuộc tập trận bắt đầu.

Các quan chức phương Tây cảnh báo rằng, bất chấp những đảm bảo từ Minsk, Zapad vẫn là công cụ gây sức ép quân sự đối với sườn Đông của NATO.