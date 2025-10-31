Nga nêu mục đích thử nghiệm tên lửa “độc nhất vô nhị”

Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik (Ảnh: Sputnik).

“Thông điệp trong những trường hợp như vậy thường là giống nhau. Nga đang từng bước thực hiện các biện pháp để duy trì hiệu quả và độ tin cậy của các lực lượng và tài sản răn đe chiến lược quốc gia”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trong một cuộc họp báo, khi bình luận về các cuộc thử nghiệm Burevestnik.

Bà nói thêm rằng Nga buộc phải phát triển những hệ thống như Burevestnik.

Trước đó, hôm 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Ông gọi đây là vũ khí “độc nhất vô nhị”, “bất khả chiến bại”, trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn cùng quỹ đạo bay khó đoán.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết tên lửa đã bay được 14.000km trong khoảng 15 giờ liên tục trong một lần thử nghiệm vào tháng 10. Ông khẳng định, tên lửa Burevestnik thể hiện khả năng hoạt động vượt trội so với các loại tên lửa hành trình hiện nay.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), dẫn nguồn từ một tạp chí quân sự chuyên ngành của Nga năm 2021, nhận định tên lửa Burevestnik có tầm bắn lý thuyết lên tới 20.000km, cho phép triển khai từ bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ Nga.

Mặc dù Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, song Điện Kremlin khẳng định đây không phải là hoạt động thử hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, công nghệ của Burevestnik có thể được ứng dụng trong nền kinh tế quốc gia, bao gồm cung cấp năng lượng cho Bắc Cực và chương trình Mặt Trăng của Nga.