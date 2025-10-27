Nga thử tên lửa "bất khả chiến bại", Tổng thống Trump lên tiếng

Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik (Ảnh: Sputnik).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rời Malaysia đến Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ cũng sở hữu một kho vũ khí hạt nhân mạnh mẽ, bao gồm các tàu ngầm hạt nhân được triển khai gần bờ biển Nga.

“Họ biết rằng chúng ta có tàu ngầm hạt nhân, loại tốt nhất thế giới, ngay ngoài khơi bờ biển của họ. Vì vậy, tôi muốn nói là họ không đùa giỡn với chúng ta, chúng ta cũng không đùa giỡn với họ. Chúng ta thử tên lửa mọi lúc”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, ông Trump cho biết ông sẽ công bố quyết định vào thời điểm thích hợp. “Rồi các bạn sẽ biết”, ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh ông không tham gia vào các cuộc thảo luận về việc Liên minh châu Âu sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ viện trợ quân sự cho Ukraine.

“Hãy hỏi EU. Tôi không liên quan đến chuyện đó”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Trước đó, hôm 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Ông gọi đây là vũ khí “độc nhất vô nhị”, “bất khả chiến bại”, trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn cùng quỹ đạo bay khó đoán.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết tên lửa đã bay được 14.000km trong khoảng 15 giờ liên tục trong một lần thử nghiệm vào tháng 10. Ông khẳng định, tên lửa Burevestnik thể hiện khả năng hoạt động vượt trội so với các loại tên lửa hành trình hiện nay.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), dẫn nguồn từ một tạp chí quân sự chuyên ngành của Nga năm 2021, nhận định tên lửa Burevestnik có tầm bắn lý thuyết lên tới 20.000km, cho phép triển khai từ bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ Nga.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, người vừa có chuyến thăm 3 ngày tới Washington, cho biết ông đã thông báo cho Nhà Trắng về việc Nga hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik cũng như tình hình hiện tại tại các mặt trận Pokrovsk và Kupyansk, nơi quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn do bị bao vây.

“Chúng tôi cũng đã kịp thời chuyển đến các đồng nghiệp Mỹ thông tin về cuộc họp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Bộ Tổng tham mưu, trong đó Tổng thống được báo cáo rằng có khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây tại khu vực Kupyansk, 5.500 binh sĩ tại khu vực Krasnoarmeysk, cùng với việc Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik hoàn toàn mới”, ông Dmitriev nói.

Thông tin được đưa ra giữa lúc Ukraine tiếp tục đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa với tầm bắn lên tới 2.500km mà Kiev kỳ vọng có thể giúp xoay chuyển cục diện chiến sự.

Chính quyền Tổng thống Trump đến nay vẫn từ chối đáp ứng đề nghị này. Ông Trump tuần trước cũng bác bỏ thông tin Mỹ đã “bật đèn xanh” cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Cựu Thủ tướng Nga Sergei Stepashin cho rằng các đối thủ khó có thể sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

“Hãy nghe những gì Tổng thống Vladimir Putin đã nói. Giờ chúng ta cũng có Burevestnik rồi”, ông Stepashin nói khi được hỏi về khả năng Nga có thể sử dụng tên lửa Oreshnik trong trường hợp Mỹ chuyển giao Tomahawk cho Kiev.