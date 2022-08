Nga nêu điều kiện để IAEA thị sát nhà máy hạt nhân tại Ukraine

Binh sĩ Nga gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 10/8, Đại diện thường trực của Nga tại các Tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov cho biết: "Tôi phải nói rằng, để phái đoàn của IAEA tiếp cận nhà máy, ít nhất phía Ukraine cần ngừng ngay việc cố tình gây trở ngại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giới chức Ukraine không cho thấy dấu hiệu nào dù nhỏ nhất rằng họ hoan nghênh chuyến thị sát như vậy".

Ông cũng nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi (Nga) ủng hộ chuyến thị sát IAEA diễn ra sớm nhất có thể, nhưng các cân nhắc về an ninh cũng rất quan trọng, việc cử một phái đoàn quốc tế đến nơi đang hứng hỏa lực của Ukraine có vẻ không ổn, do vậy, Ukraine cần chấm dứt pháo kích vào nhà máy Zaporizhzhia ngay lập tức".

Nhà máy Zaporizhzhia ở tỉnh Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Cơ sở này đã bị Nga kiểm soát từ tháng 3. Các cuộc giao tranh quanh khu vực Zaporizhzhia có xu hướng leo thang vài tuần trở lại đây khi Ukraine triển khai chiến dịch phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích vào nhà máy Zaporizhzhia bất chấp nguy cơ một thảm họa hạt nhân với toàn châu Âu. Ngược lại, Kiev nói Moscow dùng cơ sở hạt nhân này làm căn cứ quân sự, "lá chắn" cho binh sĩ và khí tài tại đây.

Tuần trước, lãnh đạo IAEA đề nghị Nga và Ukraine nhất trí để chuyên gia của tổ chức thị sát nhà máy Zaporizhzhia nhằm đánh giá an ninh an nhân, những rủi ro tiềm ẩn do các hành động quân sự.

Ngoại trưởng các nước nhóm G7 gồm Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Anh hôm qua cũng ra thông cáo chung kêu gọi Nga trao trả quyền kiểm soát nhà máy cho Ukraine ngay lập tức. Theo các nhà ngoại giao G7, điều này là cần thiết để đảm bảo sự an toàn của cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Trong khi đó, Moscow bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga lấy nhà máy Zaporizhzhia làm "lá chắn". Moscow khẳng định, quân đội nước này chỉ duy trì một nhóm quân nhân nhằm đảm bảo an ninh, an toàn của nhà máy.