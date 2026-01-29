Nga lên tiếng việc Nhà Trắng treo ảnh có Tổng thống Putin

Bức ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump được treo tại Nhà Trắng (Ảnh: PA)

Bức ảnh được Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev ca ngợi là “bức ảnh đáng giá ngàn lời nói”.

Bức ảnh 2 nhà lãnh đạo thế giới được chụp trong hội nghị thượng đỉnh của họ tại Alaska vào tháng 8 năm ngoái, và đã được đặt phía trên một bức ảnh ông Trump chụp cùng một trong những người cháu của ông.

Theo Elizabeth Landers, phóng viên Nhà Trắng của PBS News, người đã chia sẻ hình ảnh này trên X, khung ảnh được đặt tại khu tiền sảnh nối Cánh Tây với khu nhà ở.

Trong khi động thái của Nhà Trắng nhận được sự hoan nghênh của Moscow, thì điều này lại khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại.

Chính trị gia Estonia Marko Mihkelson bày tỏ lo ngại điều đó có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hiện nay về xung đột Ukraine.

Ông Trump và ông Putin gặp nhau tại Anchorage, Alaska vào ngày 15/8 năm ngoái, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra gần 4 năm trước.

Cuộc gặp được ca ngợi như một chiến thắng của Moscow, khi ông Putin được nhà lãnh đạo Mỹ chào đón như một đồng minh thân cận.

Báo Times đưa tin, Điện Kremlin đầu tuần này cho biết cuộc gặp sẽ được đưa vào các phiên bản cập nhật của sách giáo khoa lịch sử trong trường học của Nga, bắt đầu từ năm học tới.