Tổng thống Putin nói về chiến dịch quân sự, nêu hướng chấm dứt xung đột

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về tình hình xung đột quân sự Ukraine vào ngày 11/12 ở Điện Kremlin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 17/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết năm 2025 đã trở thành một giai đoạn quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Năm vừa qua đã trở thành một giai đoạn quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho biết quân đội Nga đang nắm giữ vững chắc thế chủ động chiến lược dọc toàn bộ chiến tuyến.

"Năm nay, hơn 300 khu định cư đã được (Nga) giành quyền kiểm soát, bao gồm cả các thành phố lớn mà đối phương đã biến thành những cứ điểm kiên cố với hệ thống phòng thủ lâu dài”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, các vị trí mà quân đội Nga giành được, các cứ điểm được thiết lập trong những tháng gần đây, cũng như kinh nghiệm chiến thuật và tác chiến độc đáo trong việc phá vỡ phòng tuyến của Ukraine đang cho phép Nga đẩy nhanh tốc độ tấn công theo các hướng chiến lược quan trọng.

Tổng thống Putin khẳng định lực lượng vũ trang Nga đang chứng minh hiệu quả cao về mặt quân sự.

"Trong điều kiện khó khăn như vậy, quân đội của chúng ta đang thể hiện hiệu quả chiến đấu cao", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ông Putin nói thêm rằng quân đội Nga đang tiến công và làm suy yếu Ukraine cùng lực lượng dự bị của đối phương, bao gồm cả những lực lượng được huấn luyện tại các trung tâm quân sự phương Tây và được trang bị vũ khí nước ngoài.

Viện trợ quân sự của NATO

Tổng thống Putin cho biết NATO liên tục cung cấp viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine.

"Viện trợ quân sự quy mô lớn đang được cung cấp liên tục. Các cố vấn, huấn luyện viên và lính đánh thuê đang được gửi đến, và dữ liệu tình báo cũng đang được cung cấp", ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga cho rằng Ukraine được hỗ trợ bởi năng lực quân sự tổng hợp của NATO, khối quân sự và chính trị lớn nhất thế giới. Ông Putin nhận định các nước NATO đang xây dựng lực lượng tấn công, chế tạo và triển khai các loại vũ khí mới, bao gồm cả trong không gian.

Chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây, những người đang tìm cách leo thang căng thẳng, rằng lập trường của họ là “vô trách nhiệm”.

“Nga đã tìm kiếm các giải pháp ngoại giao để giải quyết những mâu thuẫn và xung đột, chừng nào còn hy vọng thành công dù là mong manh nhất. Những người tự cho mình là có thể đối thoại với Nga bằng ngôn ngữ bạo lực hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về những cơ hội bị bỏ lỡ đó”, Tổng thống Putin cảnh báo.

Giải quyết xung đột

Tổng thống Putin cho biết Nga muốn giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine thông qua con đường ngoại giao.

"Chúng tôi muốn làm điều này và loại bỏ tận gốc nguyên nhân xung đột thông qua ngoại giao", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, nếu Ukraine và các nước ủng hộ Kiev từ chối thảo luận vấn đề này một cách thực chất, Nga sẽ giành lại các vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự.

Ông Putin cho biết Nga hoan nghênh những tiến triển đạt được thông qua các cuộc tiếp xúc với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi hoan nghênh những tiến triển đạt được trong đối thoại với chính quyền mới của Mỹ”, ông Putin phát biểu, đồng thời nói rằng Nga tiếp tục ủng hộ hợp tác cùng có lợi trên cơ sở bình đẳng với cả Mỹ và các nước châu Âu.

Phát triển vũ khí

Tổng thống Putin khẳng định ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang chế tạo ngày càng nhiều thiết bị cần thiết cho quân đội.

"Lực lượng bộ binh đang nhận được các hệ thống tên lửa và pháo với vũ khí chính xác cao, bom lượn, các loại máy bay không người lái và robot", ông Putin nói.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa Burevestnik và Poseidon.

Theo nhà lãnh đạo Nga, vì các hệ thống này được vận hành bằng năng lượng hạt nhân, chúng sẽ vẫn là vũ khí độc nhất vô nhị trong một thời gian dài, đảm bảo sự cân bằng chiến lược và củng cố vị thế của Nga trên trường quốc tế trong nhiều thập niên tới.

"Tên lửa hành trình chiến lược tầm xa không giới hạn Burevestnik và thiết bị ngầm không người lái Poseidon đã được thử nghiệm thành công... Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tinh chỉnh và cải tiến chúng", ông Putin nêu rõ.

Ông Putin xác nhận hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik mới được Nga phát triển sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm nay.

Moscow đã tiết lộ hệ thống Oreshnik bằng một cuộc tập kích vào một nhà máy vũ khí ở Ukraine hồi tháng 11/2024. Nga mô tả đây là một cuộc “thử nghiệm chiến đấu” thành công. Tên lửa này được cho là mang nhiều đầu đạn hạt nhân có thể nhắm mục tiêu khác nhau.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã nêu bật những tiến bộ trong việc hiện đại hóa quân đội Nga, chỉ đạo quân đội áp dụng kinh nghiệm từ cuộc xung đột Ukraine vào việc phát triển vũ khí mới.