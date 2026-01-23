Tổng thống Putin gặp phái đoàn Mỹ, tìm hướng chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 22/1 (Ảnh: Reuters).

Vào tối 22/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón 3 quan chức Mỹ gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Donald Trump, doanh nhân Jared Kushner, và ông Josh Gruenbaum, người mới được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao cho Hội đồng Hòa bình, cơ quan có nhiệm vụ chấm dứt các xung đột quốc tế.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, và người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga, ông Kirill Dmitriev, cũng tham gia cuộc hội đàm.

Theo video do Điện Kremlin công bố, ông Putin đã bắt tay chào đón các nhà đàm phán Mỹ khi họ đến Điện Kremlin ở Moscow để thảo luận về việc chấm dứt xung đột Ukraine.

Trước đó, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Witkoff đã thông báo về cuộc gặp với ông Putin. Đặc phái viên Mỹ cho biết cuộc gặp được phía Nga yêu cầu sau khi có “tiến triển lớn” trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine những tuần gần đây, mặc dù tranh chấp lãnh thổ vẫn là nút thắt chưa được giải quyết.

“Nga đã mời chúng tôi đến. Và đó là một tuyên bố quan trọng từ phía họ”, ông Witkoff nói với các phóng viên, đồng thời cho biết “mọi người đều tham gia vào tiến trình này và muốn thấy một thỏa thuận hòa bình được thực hiện”.

Ông Witkoff tuyên bố các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin sẽ dựa trên kế hoạch hòa bình 20 điểm của Washington.

Đặc phái viên Mỹ đã gặp trực tiếp Tổng thống Putin ít nhất 6 lần trong năm 2025 với nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga hôm 21/1, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ gặp đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Moscow để “tiếp tục đối thoại về giải pháp cho Ukraine”, cũng như ý tưởng Hội đồng Hòa bình của ông Trump và khả năng sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng.

Trong khi các nhà đàm phán Mỹ gặp Tổng thống Putin tại Moscow, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/1 tuyên bố cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra trong 2 ngày tới tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Cả Moscow và Washington đều chưa xác nhận cuộc đàm phán 3 bên “sắp diễn ra”. UAE cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về thông báo này.

Ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên giữa Moscow, Kiev và Washington ở các cấp độ đại diện khác nhau là một phần nhất quán trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột.

Tháng 8 năm ngoái, ông Trump nói rằng một cuộc gặp 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine “sẽ diễn ra”. Vào thời điểm đó, Moscow cho biết việc chuẩn bị cho cuộc gặp như vậy chưa phù hợp.

Nga nhiều lần phát tín hiệu rằng mặc dù không phản đối cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng cuộc gặp như vậy nên được xem là giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán, sau khi có tiến triển cụ thể trong tiến trình hòa bình.

Tuần này, Tổng thống Trump đã phát biểu tại diễn đàn Davos rằng các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ bị coi là kém sáng suốt nếu họ không ngồi lại với nhau và hoàn tất một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng nhận định một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh đang ở mức “khá gần”.