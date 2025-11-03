Thủ tướng Nhật Bản muốn hội đàm thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mong muốn có cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thời gian tới (Ảnh: Getty).

“Chúng tôi đã truyền đạt mong muốn của mình tới Triều Tiên về việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh”, Thủ tướng Takaichi phát biểu tại một sự kiện được tổ chức ở Tokyo vào ngày 3/11 nhằm yêu cầu đưa về nước những công dân Nhật bị bắt cóc từ nhiều thập kỷ trước.

Vấn đề này là một trong những điểm nhức nhối chưa được giải quyết giữa hai quốc gia láng giềng, khiến những nỗ lực đàm phán song phương luôn thất bại.

“Tôi muốn các nhà lãnh đạo đối thoại trực tiếp với nhau và đạt được những kết quả cụ thể”, bà Takaichi nói. “Tôi quyết tâm đột phá và giải quyết vấn đề bắt cóc trong nhiệm kỳ của mình”.

Phía Nhật Bản cho biết, ít nhất 17 công dân của họ đã bị các điệp viên Triều Tiên bắt cóc vào cuối những năm 1970 và 1980. Cho đến nay, 5 công dân đã được trả tự do vào năm 2002.

Thủ tướng Takaichi đã 2 lần gặp gia đình những người bị bắt cóc kể từ khi nhậm chức, trong đó có một lần đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Nhật Bản của ông.

Trước đó, bà cam kết hoàn thành sứ mệnh của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, nhà lãnh đạo từng giới thiệu gia đình những người bị bắt cóc với ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên của ông.

Nhật Bản và Triều Tiên từng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có vào năm 2002, với việc Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là ông Junichiro Koizumi đến thăm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Vào năm 2002, Thủ tướng Nhật Bản lúc đó Junichiro Koizumi và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Getty).

Chuyến thăm đó đánh dấu lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Triều Tiên kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Sau đó, 5 công dân bị giam giữ đã được trả về Nhật Bản và đoàn tụ với gia đình sau 20-30 năm.

Năm 2004, ông Koizumi đã trở lại Triều Tiên để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-il lần thứ hai.

Nhưng không có thêm cuộc hồi hương nào diễn ra kể từ đó và cũng không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán giữa hai nước, bất chấp những nỗ lực liên tục của các chính phủ kế tiếp.

Cố Thủ tướng Abe từng bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vô điều kiện nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước. Vài năm sau, nhà lãnh đạo khi đó là Thủ tướng Fumio Kishida cũng bày tỏ ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên nhưng tất cả đều chưa thành hiện thực.

Và giờ đây, vị nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản hy vọng mình sẽ là người giải quyết được vấn đề đó.