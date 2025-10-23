Triều Tiên phóng 2 tên lửa siêu vượt âm, củng cố sức mạnh quân sự

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố vào ngày 23/10 cho thấy vụ phóng tên lửa tiên tiến (Ảnh: KCNA).

"Hai tên lửa siêu vượt âm được phóng từ quận Ryokpho, thành phố Bình Nhưỡng, theo hướng đông bắc đã đánh trúng mục tiêu trên cao nguyên Kwesang Peak, huyện Orang, tỉnh Bắc Hamgyong", hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 23/10, xác nhận thử nghiệm thành công "một hệ thống vũ khí tiên tiến mới".

Theo KCNA, vụ thử nghiệm, do Cơ quan Quản lý Tên lửa Triều Tiên thực hiện một ngày trước đó, là một phần của chương trình phát triển năng lực phòng thủ nhằm tăng cường tính bền vững và hiệu quả của khả năng răn đe chiến lược chống lại các đối thủ tiềm tàng.

Triều Tiên đang phát triển các tên lửa siêu vượt âm được thiết kế với khả năng cơ động và tránh né hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không có mặt tại cuộc thử nghiệm hôm 22/10. Ông Pak Jong-chon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK), và các quan chức khác đã giám sát vụ phóng.

Theo ông Pak, hệ thống vũ khí tiên tiến mới là bằng chứng rõ ràng cho thấy năng lực kỹ thuật tự vệ đang được nâng cấp liên tục của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ quyết tâm của nước này trong việc tiếp tục củng cố khả năng răn đe chiến tranh và tăng cường năng lực tự vệ.

Quan chức Triều Tiên mô tả hệ thống vũ khí được thử nghiệm này có "giá trị chiến lược mới".

Ngày 22/10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía đông bắc vào khoảng 8h10, bay được khoảng 350km.

Các nguồn tin quân sự cho biết vũ khí này có thể là tên lửa đạn đạo chiến thuật, được gọi là Hwasongpho-11-Da-4.5, được Triều Tiên thử nghiệm vào tháng 9 năm ngoái, đồng thời cho biết các tên lửa đã rơi xuống đất liền, không phải ở vùng biển phía đông.

Đây được cho là hoạt động thử nghiệm vũ khí đầu tiên của Triều Tiên trong khoảng 5 tháng. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6 năm nay.

Lần phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên là vào tháng 5, khi nước này bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra khỏi bờ biển phía đông.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra khoảng một tuần trước khi Hàn Quốc đăng cai hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Gyeongju, từ ngày 31/10 đến ngày 1/11.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ đến Hàn Quốc nhân dịp hội nghị APEC và hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc.