Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc - Nhật Bản theo dõi sát sao

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã phát đi thông báo lúc 8h20 ngày 22/10 giờ địa phương xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa, nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về loại tên lửa hay tầm bắn.

Trong khi đó, hãng truyền thông Nhật Bản NTV dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho biết tên lửa dường như đã rơi xuống vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên.

Theo Đài truyền hình NHK của Nhật Bản, tên lửa dường như không ảnh hưởng đến đất nước này. NHK dẫn nguồn tin chính phủ nhấn mạnh: "Không có ảnh hưởng nào đến Nhật Bản do tên lửa của Triều Tiên".

Theo các nguồn tin khác, Triều Tiên thường phóng thử tên lửa ở vùng biển giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, không gây thiệt hại cho các nước láng giềng.

Các nguồn tin cũng cho biết, khoảng 20 phút sau khi phóng, không có dấu hiệu nào cho thấy tên lửa đã rơi xuống nước, cho thấy đây có thể là tên lửa tầm xa.

Tuy nhiên, tuyên bố của JCS cho biết tên lửa mới nhất được phóng theo hướng đông. JCS cũng không cung cấp thêm chi tiết nào, chẳng hạn như tên lửa đã bay được bao xa. Các thông tin chi tiết, bao gồm cả loại tên lửa, vẫn chưa được công bố ngay lập tức.

Đây được cho là hoạt động thử nghiệm vũ khí đầu tiên của Triều Tiên trong khoảng 5 tháng. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6 năm nay.

Lần phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên là vào tháng 5, khi nước này bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra khỏi bờ biển phía đông.

Vụ phóng lần này của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo thế giới khác dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc để hội đàm vào tuần tới.