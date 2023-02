Nga có thể đã mất nửa đội xe tăng ở Ukraine

Một xe tăng Nga bị phá hủy tại thành phố Kherson, miền Nam Ukraine sau khi Nga rút quân (Ảnh: Reuters).

Oryx, trang chuyên thống kê thiệt hại về khí tài quân sự Nga ở Ukraine thông qua các nguồn mở, trong tuần này cho hay Nga đã mất khoảng hơn 1.500 xe tăng các loại khác nhau ở chiến trường Ukraine. Các xe tăng này hoặc bị phá hủy hoặc bị phía Ukraine thu giữ.

Jakub Janovsky, chuyên gia phân tích quân sự thường cung cấp dữ liệu cho Oryx, nói con số trên chưa bao gồm các xe tăng mà Oryx chưa thể xác nhận. Do đó, ông cho rằng, tổn thất của Nga có thể lên tới gần 2.000 xe tăng.

"Nga mở chiến dịch quân sự với khoảng 3.000 xe tăng, rất có thể họ đã mất một nửa số xe tăng có khả năng chiến đấu", ông Janovsky bình luận.

Theo ông Janovsky, trước khi xung đột nổ ra, Moscow có khoảng 4.000 trong kho dự trữ. Trên giấy tờ, Nga vẫn sở hữu nhiều xe tăng, nhưng một phần không nhỏ trong đó bị cho là không thể vận hành ngay do xuống cấp.

Việc sản xuất mới xe tăng với Moscow ở thời điểm này không hề dễ dàng do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Do các biện pháp trừng phạt, họ có thể phải thay thế những linh kiện nhập khẩu bằng loại chất lượng kém hơn. Số lượng xe tăng Nga có thể sản xuất mới trong tương lai gần sẽ chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì họ đã mất", ông Janovsky nhận định.

Ngoài xe tăng, Nga được cho là cũng mất hơn 9.000 xe quân sự các loại như xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân.

Xe tăng được đánh giá là một trong những khí tài quan trọng đối với cả Nga và Ukraine trên chiến trường. Trang Foreign Policy ngày 8/2 dẫn lời một quan chức quân đội Ukraine cho hay, Nga đang tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, trong đó có khoảng 1.800 xe tăng, gần 4.000 xe bọc thép, 400 máy bay chiến đấu, 2.700 khẩu pháo và hơn 800 tổ hợp rocket phóng loạt.

Trong khi đó, theo Oryx, Ukraine đã thu giữ, khôi phục hơn 500 xe tăng của Nga để bù đắp cho số lượng xe tăng mà họ đã mất trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm qua. Đây đều là những xe tăng từ thời Liên Xô. Kiev sẽ nhận thêm hàng trăm xe tăng hiện đại hơn từ phương Tây trong thời gian tới.

Kiev hy vọng rằng, các xe tăng do phương Tây viện trợ sẽ trở thành "nắm đấm thép" giúp họ bảo vệ các tuyến phòng thủ và thực hiện kế hoạch phản công.

Xe tăng phương Tây được đánh giá hiện đại hơn so với các xe tăng từ thời Liên Xô của Nga. Tuy vậy, theo giới chuyên gia, chúng sẽ có những hạn chế nhất định trên chiến trường Ukraine. Ví dụ, việc vận hành và bảo dưỡng xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất phức tạp hơn hoặc tải trọng của các xe này lớn hơn nhiều so với xe từ thời Liên Xô khiến việc triển khai chúng là thách thức lớn trong điều kiện hạ tầng cầu đường ở Ukraine.