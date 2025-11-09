Nga chuẩn bị cho phương án có thể nối lại thử vũ khí hạt nhân

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8/11 cho biết công tác chuẩn bị theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin về việc xây dựng các đề xuất cho khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân của Nga đang được triển khai, hãng thông tấn nhà nước Tass đưa tin.

Theo Tass, ông Lavrov nói: “Về chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 5/11, chỉ thị đó đã được tiếp nhận để thực hiện và đang được tiến hành. Công chúng sẽ được thông báo về kết quả sau đó".

Mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra để đáp lại chỉ thị bất ngờ của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước rằng Mỹ sẽ nối lại các vụ thử hạt nhân.

Tass cũng dẫn lời ông Lavrov cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ sự làm rõ nào từ phía Mỹ liên quan đến chỉ thị của ông Trump.

“Hiện chưa rõ liệu điều này có liên quan đến các vụ thử phương tiện mang đầu đạn hạt nhân hay… các vụ nổ không tạo ra phản ứng hạt nhân", ông nói, đồng thời cho biết các phát biểu công khai từ giới chức Mỹ cho đến nay cho thấy họ “chưa có sự thống nhất quan điểm” về chính sách của mình.

Tuần trước, ông Trump cho rằng Mỹ là “quốc gia duy nhất không tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Sau đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc đang tiến hành các vụ nổ hạt nhân “bí mật”, điều mà cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều phủ nhận.

Điện Kremlin đã phản ứng trước diễn biến này bằng tuyên bố rằng Nga sẽ “hành động tương ứng” nếu bất kỳ quốc gia nào từ bỏ lệnh hoãn thử nghiệm hạt nhân. Kremlin cũng nói rằng Moscow đang chờ đợi sự làm rõ từ Washington về vấn đề này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với Fox News rằng các cuộc thử nghiệm sẽ không bao gồm các vụ nổ hạt nhân hoàn chỉnh mà có thể chỉ gồm các vụ nổ không tới hạn (thử nghiệm kỹ thuật, không gây nổ hạt nhân thật). Ông Trump sau đó tiếp tục khẳng định kế hoạch khởi động lại thử nghiệm hạt nhân, đồng thời nói rằng ông có thể đang xây dựng một kế hoạch phi hạt nhân hóa chung với Nga và Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuần này cho biết Moscow sẽ phải chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân quy mô đầy đủ nhằm đáp trả thông báo của Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định rằng Nga sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử hạt nhân Toàn diện, miễn là các quốc gia ký kết khác cũng làm như vậy.

Ông Putin cũng đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, thu thập và phân tích toàn bộ thông tin cần thiết về kế hoạch của Mỹ để chuẩn bị cho một phản ứng phù hợp.

Quan hệ Nga - Mỹ đã nóng lên trong vài tuần qua, khi ông Trump, thất vọng vì thiếu tiến triển trong việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine, đã tạm hoãn hội nghị thượng đỉnh dự kiến với ông Putin và áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga lần đầu tiên kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.