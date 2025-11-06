Nga giải thích mệnh lệnh của Tổng thống Putin về đề xuất thử hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 5/11 (Ảnh: TASS).

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng Tổng thống không đưa ra chỉ thị bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử. Tổng thống đã chỉ thị xem xét tính hợp lý của việc bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử như vậy (thay vì chuẩn bị ngay lập tức cho một vụ thử). Đó là việc họ sẽ làm bây giờ”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rõ hơn về mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mệnh lệnh được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đề xuất Moscow bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân trên quy mô đầy đủ.

Hôm 5/11, Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga. Một trong những chủ đề được thảo luận là ý định của Mỹ nối lại tiến hành thử hạt nhân, điều bị cấm theo hiệp ước quốc tế liên quan.

Tổng thống Nga nhắc lại, Moscow tuân thủ hiệp ước, nhưng sẽ đáp trả nếu bất kỳ bên nào khác tiến hành thử hạt nhân. Ông Putin chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đặc biệt của Nga nghiên cứu tính hợp lý của việc chuẩn bị cho các vụ thử như vậy.

"Tôi chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng... các cơ quan đặc biệt và các cơ quan dân sự liên quan làm mọi cách có thể để thu thập thêm thông tin về vấn đề này, phân tích tại Hội đồng An ninh và đưa ra các đề xuất thống nhất về khả năng bắt đầu công tác chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí hạt nhân", Tổng thống Putin phát biểu.

Tổng thống Putin cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nối lại ngay lập tức các vụ thử vũ khí hạt nhân là “vấn đề nghiêm trọng”.

Ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), cho rằng những chỉ đạo của Tổng thống Putin có thể được coi là một tín hiệu rõ ràng gửi tới Mỹ.

“Chỉ đạo của Tổng thống đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga cùng các cơ quan đặc biệt nhằm đệ trình đề xuất về tính cần thiết của việc chuẩn bị cho thử nghiệm vũ khí hạt nhân là một tín hiệu rõ ràng để đáp lại việc phô diễn sức mạnh của Mỹ”, ông viết trên kênh Telegram.

Theo nghị sĩ này, tuyên bố của Tổng thống Trump về nối lại thử hạt nhân có thể mở ra “hộp Pandora”, kích hoạt phản ứng đáp trả và làm thay đổi cán cân toàn cầu.

“Cho đến hôm nay, Nga vẫn tuân thủ lệnh tạm hoãn thử hạt nhân, bất chấp việc huỷ phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện, nhưng chỉ khi sự cân bằng còn tồn tại và không có mối đe dọa đối với an ninh của đất nước chúng tôi”, ông lưu ý.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Nga buộc phải bắt đầu đánh giá tính khả thi của việc chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân do hành động của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân với lý do “các nước khác cũng đang làm như vậy”. Ông cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ thử hạt nhân “bí mật”, mặc dù cả Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc này.