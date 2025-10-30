Tổng thống Mỹ chỉ thị nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân ngay lập tức

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Do các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh (tên phụ của Bộ Quốc phòng) bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington hiện có "nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Thành tựu này đạt được, bao gồm cả việc nâng cấp và tân trang hoàn toàn các loại vũ khí hiện có, trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi".

Ông Trump nói, vũ khí hạt nhân có sức tàn phá rất lớn nên ông không muốn thử nghiệm chúng. Tuy nhiên, ông cho biết không còn lựa chọn nào khác khi các quốc gia khác cũng tiến hành các chương trình thử nghiệm loại vũ khí này. Hiện chưa rõ Mỹ sẽ thử nghiệm với loại vũ khí nào.

Theo thống kê tính đến đầu năm 2025, Nga và Mỹ là 2 cường quốc vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới. Hai nước này duy trì sự ngang bằng hạt nhân, khi mỗi bên sở hữu khoảng 4.000-5.000 đầu đạn. Ngoài ra, một số quốc gia khác cũng sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng số lượng thấp hơn đáng kể so với Mỹ và Nga.

Vào tháng 9 năm ngoái, Nga tuyên bố sẽ không thử vũ khí hạt nhân miễn là Mỹ không thử. Trong khi đó, ông Andrei Sinitsyn, người đứng đầu bãi thử hạt nhân của Nga tại Novaya Zemlya, nói rằng cơ sở đã sẵn sàng để tiếp tục thử nghiệm trên quy mô lớn.

Mặt khác, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nhấn mạnh: "Theo định nghĩa và công thức của Tổng thống Liên bang Nga, chúng tôi có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy, nhưng chúng tôi sẽ không tiến hành nếu Mỹ không thực hiện các bước đó".

Cho tới nay, nước Nga hậu Xô Viết chưa tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Liên Xô đã thử lần cuối vào năm 1990 và Mỹ vào năm 1992.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung năm 1987, cũng như Hiệp ước Bầu trời Mở năm 1992.

Vào tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận "hệ thống các thỏa thuận Liên Xô - Mỹ và Nga - Mỹ về kiểm soát vũ khí hạt nhân và phòng thủ chiến lược từng bước gần như bị phá bỏ hoàn toàn".

Tổng thống Putin tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế định lượng cốt lõi được quy định trong Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn vào tháng 2/2026.

Có hiệu lực kể từ năm 2011, hiệp ước này giới hạn Mỹ và Nga không được triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Nga đã đình chỉ nhưng chưa hủy bỏ việc tham gia hiệp ước sau khi bị áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2022. Tuy nhiên Moscow vẫn để ngỏ khả năng khôi phục và tái thi hành tất cả các thỏa thuận. Đáp lại đề xuất của Tổng thống Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi đây là một "ý tưởng hay" từ phía Nga.