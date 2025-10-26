Nga cảnh báo đáp trả quyết liệt nếu bị tập kích tầm xa

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

“Như Tổng thống Vladimir Putin đã nói, sự đáp trả của Nga sẽ là áp đảo”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về cách Moscow sẽ phản ứng với các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ bất kỳ cường quốc nước ngoài nào khác, và Nga sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ nước này.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc, 2 bên tiếp tục tập kích lẫn nhau. Gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga.

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 25/10, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, các cuộc tập kích này nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

"Các cuộc tấn công tầm xa tập trung vào 2 hướng. Thứ nhất là làm tê liệt đáng kể việc khai thác và lọc dầu của Nga. Thứ hai là nhắm mục tiêu và tấn công cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga và các công ty sản xuất vũ khí và thiết bị cho quân đội Nga”, ông nói.

Ông Budanov cho biết các cuộc tập kích này đã cho thấy kết quả. "Chúng tôi gần như đã đẩy họ ra khỏi lĩnh vực xuất khẩu xăng dầu”, ông nói.

Ông Budanov giải thích, các hệ thống phòng không của Nga tập trung dọc theo biên giới, trên lãnh thổ Ukraine bị kiểm soát và xung quanh Moscow, St Petersburg.

"Một khi máy bay không người lái của chúng tôi vượt qua vành đai phòng thủ bên ngoài, phần còn lại của đường bay trên khắp nước Nga luôn diễn ra mà không gặp vấn đề gì”, ông cho hay.

Ông thừa nhận tác động của chiến dịch tập kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga khó đo lường hơn “vì Ukraine đang phá vỡ tốc độ sản xuất quân sự của Nga”.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng cho biết, mặc dù có những dự báo từ một số phương tiện truyền thông phương Tây về khả năng ngừng bắn giữa Ukraine và Nga sớm nhất là vào mùa hè này, nhưng điều đó đã không xảy ra do thiếu các điều kiện then chốt.

Ông Budanov nhấn mạnh, cơ hội ngừng bắn vẫn tồn tại, nhưng nó chỉ có thể xảy ra nếu đáp ứng đồng thời các yếu tố cả trong nội bộ Ukraine, nội bộ Nga và ở các quốc gia đồng minh.

“Chỉ sự kết hợp chính xác của các yếu tố này tại thời điểm đã định mới tạo ra kết quả. Nếu không, cuộc chiến sẽ tiếp tục”, ông nói.

Ông Budanov đã tránh các câu hỏi về lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trước đó, báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã tỏ ra sẵn sàng nhượng bộ nhất định để chấm dứt chiến sự Ukraine.

Ông Putin được cho là đã đề cập đến khả năng rút quân Nga khỏi các vùng Zaporizhia và Kherson để đổi lấy việc Nga nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ sẽ không có bất cứ nhượng bộ hay trao đổi lãnh thổ nào. Thay vào đó, ông cho biết, Ukraine ủng hộ đóng băng xung đột theo chiến tuyến hiện tại, coi đó là khởi đầu cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Nga.