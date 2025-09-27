Báo Anh tiết lộ vũ khí Ukraine tin có thể khiến Nga đồng ý đàm phán

Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Mỹ (Ảnh: USNI).

Báo Telegraph của Anh ngày 27/9 cho biết, tại cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về loại vũ khí mà Ukraine mong muốn được viện trợ để buộc Nga phải đồng ý đàm phán hòa bình.

“Có một thứ mà tôi đã nói với ông ấy, chỉ một thứ. Ông Trump nói, chúng ta sẽ cân nhắc điều đó”, ông Zelensky cho hay.

Ông Zelensky lưu ý, Ukraine thậm chí có thể không cần triển khai những vũ khí ấy nếu yêu cầu được đáp ứng, mà chỉ dùng để gửi một thông điệp tới quân đội Nga.

“Chúng tôi cần nó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ sử dụng nó. Bởi vì nếu chúng tôi có nó, tôi nghĩ đó là áp lực bổ sung để buộc Nga đàm phán”, nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ với Axios.

Loại vũ khí này được xác định là tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đề nghị của ông Zelensky có được chấp thuận hay không.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ và một quan chức Ukraine, ông Trump tuy cởi mở với đề xuất của nhà lãnh đạo Ukraine, nhưng ông không cam kết sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng đạn pháo do Mỹ sản xuất.

Với tầm bắn lên tới 2.400km và đầu đạn nặng 450kg, loại tên lửa hành trình này hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ loại vũ khí tầm xa nào mà các đồng minh phương Tây từng cung cấp cho Ukraine.

Ông Zelensky từng đưa ra đề xuất tương tự trong “Kế hoạch chiến thắng 10 điểm”, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối yêu cầu.

Khi đó, việc bàn giao tên lửa tầm xa bị coi là quá rủi ro, bởi chúng có thể tấn công các mục tiêu ở Moscow và nhiều khả năng né tránh được những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga, và khiến xung đột leo thang hơn nữa.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa của Mỹ, được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất từ các tàu chiến và tàu ngầm. Nó bay ở độ cao thấp nên khó bị phát hiện.

Tên lửa này sử dụng động cơ tua bin phản lực cánh quạt và kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính với định vị vệ tinh (GPS) và các hệ thống so khớp địa hình (TERCOM/DSMAC).

Về kích thước và năng lực, Tomahawk là loại tên lửa hành trình tương đối lớn: dài khoảng 5,55-5,84m (tối đa 6,25m với động cơ đẩy phụ), đường kính khoảng 0,52m. Tên lửa có trọng lượng phóng khoảng 1.300-1.600kg, mang đầu đạn đơn nặng khoảng 450kg hoặc biến thể mang đầu đạn chùm.

Tên lửa bay ở tốc độ cận âm ở độ cao thấp và có độ chính xác cao nhờ sự kết hợp giữa GPS/INS, so khớp địa hình, cùng khả năng của các phiên bản hiện đại trong việc nhận tín hiệu 2 chiều để thay đổi mục tiêu ngay trong khi bay.