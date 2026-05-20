Iran cảnh báo xung đột vượt ra ngoài Trung Đông

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/5, IRGC khẳng định Iran vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ năng lực của mình trong cuộc đối đầu gần đây với Mỹ và Israel.

“Mỹ và Israel nên biết rằng mặc dù các vị đã tấn công chúng tôi bằng cách sử dụng mọi năng lực của hai trong số những quân đội lớn trên thế giới, chúng tôi vẫn chưa hề sử dụng hết tất cả các năng lực. Giờ đây, nếu hành động gây hấn chống lại Iran bị lặp lại, cuộc chiến khu vực này sẽ mở rộng ra ngoài phạm vi khu vực, và chúng tôi sẽ giáng những đòn mà các vị không thể tưởng tượng nổi”, tuyên bố cho biết.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ cảnh báo Washington sẽ tấn công trở lại mạnh hơn trước nếu Iran không nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quyết định hoãn tấn công của ông chỉ có hiệu lực 2-3 ngày hoặc đến đầu tuần tới.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thông qua Pakistan đến nay tiếp tục bế tắc do các vấn đề như chương trình hạt nhân của Tehran. Điều này làm dấy lên lo ngại xung đột có thể bùng phát trở lại sau hơn một tháng ngừng bắn.

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng tình hình Vùng Vịnh đang ở thời điểm then chốt giữa chiến tranh và hòa bình, và tất cả các hành động thù địch cần phải chấm dứt ngay lập tức.