Iran xem xét đề xuất hòa bình, Mỹ hoãn tấn công thêm vài ngày

Phát biểu ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ có thể phải tấn công Iran thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, ông sẽ chờ xem liệu một thỏa thuận có được ký kết hay không.

"Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Chúng ta đã đánh (Iran) rất mạnh. Chúng ta có thể phải đánh thậm chí còn mạnh hơn nữa, nhưng cũng có thể là không”, ông Trump phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Học viện Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: "Chúng ta sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều đó rất đơn giản”.

Ông cho biết sức mạnh quân sự của Iran phần lớn đã không còn và câu hỏi duy nhất là liệu Mỹ có quay lại để hoàn thành nốt công việc hay Iran sẽ ký kết một thỏa thuận.

"Mọi thứ đã bị phá hủy. Hải quân của họ đã không còn. Không quân của họ đã không còn. Gần như là tất cả mọi thứ. Câu hỏi duy nhất là, chúng ta có tiếp tục (chiến dịch không kích) hay không? Họ có chịu ký vào một văn kiện hay không? Hãy cùng chờ xem điều gì xảy ra", ông Trump phát biểu.

Trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang ở giai đoạn cuối cùng và ông sẵn sàng chờ đợi một vài ngày để có được "câu trả lời đúng đắn" từ Iran.

"Các cuộc đàm phán đã ở giai đoạn cuối, nếu chúng ta không nhận được những câu trả lời đúng đắn, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng hành động", ông nói với các phóng viên ngay sau khi bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng ta phải có được những câu trả lời đúng đắn từ Iran, vì vậy đó phải là những câu trả lời tốt đẹp hoàn toàn 100%, và nếu chúng ta có được điều đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, năng lượng và mạng sống”.

Ông Trump nói rằng việc này "có thể mất vài ngày, nhưng nó cũng có thể diễn ra rất nhanh chóng”. Ông cho biết Mỹ đang đàm phán với Iran thông qua "những người mà tôi nghĩ là có lý trí hơn nhiều so với những người thực sự không còn ở lại với chúng ta nữa, vì vậy hy vọng những người đó sẽ đưa ra một thỏa thuận tuyệt vời cho đôi bên”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm qua cho hay Tehran đã "nhận được các quan điểm của phía Mỹ và Iran đang xem xét chúng".

Ông nhắc lại các yêu cầu của Iran, bao gồm việc giải phóng các tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển Iran.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tái xung đột.