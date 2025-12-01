Đô đốc NATO: Liên minh cần cứng rắn hơn với Nga

Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone (Ảnh: Reuters).

Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, nói với Financial Times trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 30/11 rằng các quốc gia thành viên đang cân nhắc những lựa chọn để ứng phó điều ông cáo buộc là “cuộc chiến hỗn hợp” của Nga.

“Chúng tôi đang nghiên cứu mọi thứ… trở nên quyết đoán hơn hoặc chủ động thay vì phản ứng bị động là điều chúng tôi đang cân nhắc", ông Dragone nói.

Ông nói thêm rằng một “cuộc tấn công phủ đầu” có thể được coi là một “hành động phòng thủ”, dù điều đó “cách xa so với cách tư duy và hành vi bình thường của chúng tôi".

Hồi tháng 9, NATO đã tăng cường tuần tra trên không ở Đông Âu và các quốc gia vùng Baltic để đáp lại cáo buộc rằng các vũ khí Nga vi phạm không phận. Moscow phủ nhận việc máy bay và UAV của họ xâm nhập không phận của khối, và cáo buộc NATO kích động xung đột.

Ngoài ra, phương Tây cũng cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng. Theo FT, một số ý kiến trong liên minh mong muốn các hành động cứng rắn hơn đối với Nga, bao gồm các cuộc tấn công mạng "trả đũa". Tuy nhiên, ông Dragone lưu ý rằng việc ra quyết định của NATO bị hạn chế bởi các lo ngại về pháp lý, đạo đức cũng như thẩm quyền.

Moscow phủ nhận việc tấn công mạng các nước này và khẳng định chính Nga mới là mục tiêu của vô số cuộc tấn công mạng, bao gồm một số do các nhóm ủng hộ Ukraine nhận trách nhiệm.

Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar tuần trước cáo buộc các thành viên NATO đang thúc đẩy “quá trình quân sự hóa tràn lan” ở châu Âu dưới chiêu bài răn đe các kế hoạch “không tồn tại” của Nga nhằm tấn công họ.

Nga nhiều lần phủ nhận họ có kế hoạch tấn công NATO, nhấn mạnh Moscow không đạt được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy. Nga cho rằng đây chỉ là cái cớ để các nước phương Tây biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, thay vì các chương trình xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những cáo buộc cho rằng Moscow có ý định tấn công các nước châu Âu và các quốc gia thành viên NATO hoàn toàn là bịa đặt và vô lý. Ông Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.

Nga nhiều lần cáo buộc NATO và EU gây bất ổn ở châu Âu thông qua việc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và phớt lờ các đề xuất của Nga về một kiến ​​trúc an ninh lục địa chung, điều mà Moscow cho rằng có thể ngăn chặn cuộc đối đầu hiện nay về vấn đề Ukraine.

Moscow coi việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông và các chính sách đối đầu của phương Tây là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay của châu Âu. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã cam kết kết nạp Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008.

Nga cũng chỉ trích việc Mỹ và các nước phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt để gây áp lực lên Moscow. Các biện pháp này nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ.