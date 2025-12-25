Nga bác tin sẽ sửa kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS).

“Đó là tin giả. Cơ quan truyền thông này không có bất kỳ nguồn tin đáng tin cậy nào thân cận Điện Kremlin. Chỉ có những nguồn không đáng tin cậy. Và cách diễn đạt thân cận Điện Kremlin chỉ là vỏ bọc cho tin giả”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/12 cho biết.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga vẫn đang phân tích các tài liệu về kế hoạch hòa bình mà đặc phái viên Kirill Dmitriev mang về sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố một kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Ukraine được cho là đã thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Mỹ. Đây là bản đề xuất đã được sửa đổi so với kế hoạch ban đầu gồm 28 điểm do Mỹ đưa ra nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần chỉ ra rằng Moscow không hài lòng với một số điều khoản trong kế hoạch của Kiev. Cụ thể, Nga yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn quân khỏi Donbass, Kiev từ bỏ việc gia nhập NATO, và áp đặt các hạn chế đối với quy mô quân đội Ukraine.