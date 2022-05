New Zealand hỗ trợ Việt Nam 2 triệu NZD phục hồi hậu Covid-19

Các đại biểu tham gia buổi lễ công bố gói hỗ trợ của New Zealand để giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch (Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam).

Ngày 11/5, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã công bố gói hỗ trợ trị giá 2 triệu NZD từ New Zealand giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Gói hỗ trợ này bao gồm 1 triệu NZD dành cho hỗ trợ vật tư y tế được triển khai thông qua tổ chức UNICEF Việt Nam và 1 triệu NZD trọng tâm vào phục hồi sinh kế cho cộng đồng yếu thế ở Việt Nam thông qua tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Oxfam tại Việt Nam.

Đại sứ Tredene Dobson chia sẻ, trong ngạn ngữ của người bản địa New Zealand, người Maori, có câu nói nổi tiếng: "Với giỏ thức ăn của bạn và của tôi, chúng ta sẽ cùng lớn mạnh". Trên tinh thần đó, hỗ trợ nhân đạo luôn là một phần quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược New Zealand - Việt Nam.

Dự án áp dụng cả hai hướng tiếp cận nhằm mục tiêu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Một mặt, Việt Nam hiện vẫn đang tiếp tục ứng phó với đại dịch, và đó là lý do New Zealand phối hợp cùng UNICEF để cung cấp thiết bị y tế đến những địa phương hiện cần tiếp tục ứng phó an toàn và hiệu quả với Covid-19. Song song với đó, đứng trước những tác động lớn của đại dịch lên nền kinh tế và sau quá trình tham vấn với Chính phủ Việt Nam, New Zealand muốn đảm bảo rằng dự án này cũng sẽ góp phần hỗ trợ phục hồi sinh kế cho những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của Việt Nam, cả ở các thành phố lớn cũng như các vùng nông thôn hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.

"Với sự hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác đáng tin cậy, tôi hi vọng cách tiếp cận toàn diện này sẽ góp phần tạo ra một lộ trình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Hơn bất kỳ lúc nào hết, chúng ta cần nhanh chóng hành động nhằm hướng tới mục tiêu chung hỗ trợ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và bền vững", Đại sứ Dobson nhấn mạnh.

Trưởng đại diện của UNICEF Việt Nam, bà Rana Flowers, cho rằng mặc dù cần phải tập trung vào việc ứng phó với đại dịch, nhưng hệ thống y tế cũng cần phải tăng cường sự chuẩn bị cho các đợt dịch bùng phát trong tương lai.

"Dựa trên những thành tựu đáng ghi nhận của Việt Nam, điều quan trọng hiện nay là cần phải đầu tư nhiều hơn vào tăng cường hệ thống y tế, để trẻ em và người dân có cơ hội sống và phát triển tốt hơn trong tương lai. Các thiết bị y tế được New Zealand tài trợ sẽ góp phần vào việc chuẩn bị của hệ thống y tế cho các đợt dịch bùng phát trong tương lai", bà Flowers nói.

Mặt khác, các dự án được triển khai bởi tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Oxfam tại Việt Nam sẽ hỗ trợ tổng cộng 5.400 người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Phần lớn gói hỗ trợ sẽ được trực tiếp chuyển tới những phụ nữ, người tàn tật và cộng đồng người thiểu số hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Trị và Hà Giang.

Bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc gia của CARE Quốc tế tại Việt Nam, cho biết CARE tin tưởng rằng khoản hỗ trợ này sẽ giúp được 3.100 người dân còn khó khăn ở các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Quảng Trị và Hà Giang phục hồi nhanh chóng sau những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc Quốc gia của Oxfam tại Việt Nam, cho hay trong dự án này, Oxfam và các đối tác địa phương sẽ hỗ trợ đào tạo việc làm và tài chính cho ít nhất 2.300 lao động tự do như người bán hàng rong, hộ kinh doanh nhỏ, người bán vé số… tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, giúp họ phục hồi sinh kế sau đại dịch.

"Chúng tôi đặc biệt tập trung hỗ trợ phụ nữ lao động di cư và người khuyết tật vì đây là hai nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch. Dự án này, tiếp nối các hoạt động cứu trợ do Đại sứ quán New Zealand tài trợ thông qua tổ chức Oxfam và Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) vào thời điểm đỉnh dịch Covid-19 năm 2021, một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết của Chính phủ và Nhân dân New Zealand đối với Việt Nam trong nỗ lực chống dịch và phục hồi nền kinh tế", bà Quỳnh Hoa nói.