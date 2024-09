New Zealand hỗ trợ Việt Nam hơn 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão Yagi

Lực lượng quân đội và công an vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nủ, Lào Cai sau lũ quét, sạt lở đất (Ảnh: Ngọc Tân).

Chính phủ New Zealand công bố khoản hỗ trợ trị giá 1 triệu đô la New Zealand (hơn 15 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão Yagi.

Khoản viện trợ này sẽ được chuyển qua các tổ chức phi chính phủ là đối tác ứng phó thảm họa của New Zealand và các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam, tập trung vào ứng phó khẩn cấp và phục hồi sinh kế.

Trong thư gửi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn ngày 16/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Winston Peters viết: "Chính phủ New Zealand xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân của cơn bão Yagi ở miền Bắc Việt Nam. Toàn thể người dân New Zealand hướng về những người bị ảnh hưởng và lực lượng cứu hộ đang ở tuyến đầu".

"New Zealand mong muốn tận dụng nhiều khía cạnh khác nhau trong mối quan hệ song phương để tăng cường khả năng phục hồi và chống chịu trong tương lai của Việt Nam trước những thảm họa tàn khốc như vậy", Phó Thủ tướng New Zealand chia sẻ thêm.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cho biết: "Là đối tác chiến lược của Việt Nam, New Zealand sát cánh với chính phủ và người dân Việt Nam trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến được với những người cần giúp đỡ, đóng góp vào các nỗ lực khẩn cấp và giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng xây dựng lại cuộc sống của họ".

Yagi là cơn bão mạnh nhất ở Biển Đông trong 30 năm qua. Cơn bão và tàn dư của nó đã gây thiệt hại nặng nề khắp miền Bắc Việt Nam. Thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu đã lên tới 40 nghìn tỷ đồng (1,6 tỷ USD).