Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đang đi những nước cờ cân não (Ảnh minh họa: Wion).

Tổng thống Mỹ "úp mở" về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, song từ chối tiết lộ cụ thể quyết định đó là gì.

Ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 6/10: “Tôi đại khái đã đưa ra quyết định về việc này. Nhưng tôi cần phải hỏi rằng họ sẽ gửi chúng đi đâu. Tôi không muốn thấy tình hình leo thang”.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn xa nhất lên tới 2.500km (phiên bản Block V).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 đã nêu rõ lập trường của Moscow về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Phát biểu với giới truyền thông, ông Peskov nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Valdai, nơi ông đã cảnh báo rõ ràng về những rủi ro nếu xảy ra động thái này.

“Đây sẽ là một sự leo thang nghiêm trọng, nhưng nó sẽ không thay đổi tình hình đối với Kiev”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, đồng thời lưu ý tên lửa Tomahawk có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, khiến việc chuyển giao chúng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Ông Peskov cũng bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông “gần như đã đưa ra quyết định” liên quan đến việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Moscow cần chờ thêm các tuyên bố cụ thể hơn từ Washington về khả năng này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine. Trong đó mô tả khả năng đe dọa của tên lửa hành trình Tomahawk có thể tấn công các mục tiêu của Moscow. Ô dưới cùng bên tay phải thể hiện số mục tiêu đối với mỗi phiên bản tên lửa khác nhau (Ảnh: Rybar).

Nếu được cấp Tomahawk, Ukraine có thể tấn công mục tiêu nào ở Nga?

Theo chuyên trang phân tích quân sự Rybar, nếu ông Trump thực sự chuyển giao tên lửa Tomahawk cho quân đội Ukraine, có tới 3.500 cơ sở quân sự của Nga sẽ nằm trong vùng tấn công. Các nhà phân tích phương Tây đưa ra con số này, giả định rằng các đơn vị Ukraine sẽ nhận được Tomahawk Block IV và Block V.

Ngay cả khi quyết định này "đã được đưa ra nhưng chưa phải là cuối cùng", thì mối đe dọa nghiêm trọng từ Tomahawk đối với Nga vẫn là điều không thể chối cãi. Nếu quân đội Ukraine thực sự được trang bị tên lửa có tầm bắn trên 1.500km, họ sẽ bao phủ toàn bộ các mục tiêu tại khu vực châu Âu của Nga, ngay cả khi phải tính toán đường bay cơ động để né tránh các vùng phòng không.

Các loại tên lửa Tomahawk thế hệ mới sẽ dễ dàng lựa chọn lại đích ngắm giữa đường bay thông qua liên lạc vệ tinh và có thể tránh các vùng hỏa lực phòng không, nhận dữ liệu thời gian thực từ vệ tinh trinh sát và chuyển đổi giữa nhiều mục tiêu tiềm năng.

Tất nhiên, phạm vi ứng dụng thực tế phụ thuộc vào địa hình, lớp phòng không và mật độ tác chiến điện tử của Nga, như đã được chứng minh bằng cách chống lại Storm Shadow và SCALP. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp chỉ nhận được phiên bản Tomahawk có tầm bắn 1.500km, Ukraine vẫn có rất nhiều mục tiêu.

Tomahawk có những điểm yếu như bay ở tốc độ cận âm nên nó là mục tiêu dễ dàng cho nhiều hệ thống phòng không và tiêm kích. Đồng thời, tên lửa có thể bị máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U AWACS của Nga phát hiện. Nhưng Moscow không có nhiều máy bay loại này nên họ sẽ phải đổi mặt với những khó khăn nhất định và điều đó sẽ gây ra hậu quả.

Quyết định chuyển giao Tomahawk cho Ukraine, ngay cả với số lượng hạn chế, cũng đồng nghĩa với việc leo thang căng thẳng.

Tên lửa hành trình hiện đại do Mỹ chế tạo sẽ biến nhiều khu vực của Nga, bao gồm cả các khu vực hậu phương sâu, thành một nơi nguy hiểm hơn nhiều so với máy bay không người lái. Đặc biệt, không giống như máy bay không người lái FPV, vỏ lốp sẽ không giúp ích gì cả, và sẽ không có mục tiêu giả như mô hình nhà máy lọc dầu giống như Nga đã làm với các máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160.