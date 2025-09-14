Nepal dỡ lệnh giới nghiêm sau khi có thủ tướng lâm thời

Nepal dỡ lệnh giới nghiêm, trở lại cuộc sống bình thường (Ảnh: PTI).

Các quan chức Nepal cho biết, sau khi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, tại thủ đô Kathmandu cùng các khu vực lân cận Lalitpur và Bhaktapur, người dân hiện có thể tự do đi lại, trong khi các chợ mở cửa trở lại và giao thông đã bình thường.

Quân đội Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sau khi cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki được Tổng thống Ram Chandra Poudel bổ nhiệm làm thủ tướng lâm thời. Tổng thống Poudel cũng giải tán quốc hội và ấn định bầu cử vào ngày 5/3/2026. Cuộc bầu cử lập pháp gần đây nhất ở Nepal được tổ chức vào năm 2022.

Bà Karki, 73 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức vào cuối ngày 12/9. Bà từng là nhân vật được nhiều người ủng hộ khi giữ cương vị nữ chánh án duy nhất của tòa án vào năm 2016 và 2017, và được biết đến với lập trường chống tham nhũng trong chính phủ.

“Tôi sẽ làm việc hết khả năng của mình”, bà nói với một người biểu tình bị thương đang hồi phục sau vết đạn.

Bà Karki kế nhiệm ông Khadga Prasad Oli, người đã từ chức hồi đầu tuần và rời khỏi dinh thự chính thức của mình sau khi các cuộc biểu tình nổ ra.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra ở Nepal từ hôm 8/9 liên quan đến việc chính phủ ra lệnh cấm mạng xã hội. Làn sóng biểu tình nhanh chóng leo thang thành bạo lực, khi người biểu tình tấn công các tòa nhà chính phủ, đụng độ với lực lượng an ninh.

Quân đội do đó phải ban bố lệnh giới nghiêm nhằm kiểm soát tình hình. Lệnh giới nghiêm chỉ cho phép cư dân ra ngoài vài giờ mỗi ngày để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm.