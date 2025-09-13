Nepal có Thủ tướng lâm thời

Bà Sushila Karki, người phụ nữ duy nhất từng giữ chức Chánh án Tòa án Tối cao Nepal, được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời (Ảnh: AFP).

“Tổng thống Ram Chandra Paudel sẽ bổ nhiệm cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng", Cố vấn báo chí của Tổng thống Nepal, ông Kiran Pokharel, tuyên bố hôm 12/9.

Bà Karki, 73 tuổi, nữ Chánh án Tòa án Tối cao đầu tiên của Nepal, tuyên thệ nhậm chức vào cuối ngày 12/9.

Ông Pokharel cho biết "một hội đồng bộ trưởng sẽ được thành lập và các quy trình khác sẽ được tiến hành sau đó".

“Đây là khoảnh khắc chiến thắng... cuối cùng khoảng trống quyền lực đã chấm dứt”, Amrita Ban, một người tham gia cuộc biểu tình của thanh niên Nepal, cho biết.

Nimesh Shrestha, một người biểu tình khác, nói rằng những người biểu tình đã ủng hộ cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời của Nepal.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Quốc hội sẽ bị giải tán. Bà Sushila Karki sẽ là thủ tướng”, Shrestha tuyên bố.

Bà Karki được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống tham nhũng do thế hệ Gen Z dẫn dắt ở Nepal leo thang thành bạo lực sau khi chính phủ đề xuất lệnh cấm mạng xã hội.

Ít nhất 51 người đã thiệt mạng khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh, phóng hỏa tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống, dinh thủ tướng, trụ sở đảng phái và nhà riêng của các lãnh đạo cấp cao.

Tình hình căng thẳng leo thang buộc Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli và một số bộ trưởng phải tuyên bố từ chức. Hiện chưa rõ ông Oli đang ở đâu.

Quân đội Nepal đã giành lại quyền kiểm soát đường phố vào ngày 10/9, thực thi lệnh giới nghiêm, trong khi Tổng tư lệnh quân đội, tướng Ashok Raj Sigdel và Tổng thống Paudel đã đàm phán với đại diện của những người biểu tình Gen Z.

Bà Karki, sinh năm 1952, người không có bất kỳ liên hệ chính trị nào, được lựa chọn vì sự trung lập và uy tín của mình.

Bà Karki theo học ngành khoa học chính trị và luật trước khi bắt đầu sự nghiệp nổi bật trong lĩnh vực pháp lý và cải cách tư pháp. Bà nhận bằng Cử nhân Văn chương tại Cơ sở Mahendra Morang, Biratnagar vào năm 1972, lấy bằng thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Hindu Banaras ở Varanasi năm 1975, và bằng luật tại Đại học Tribhuvan, Nepal vào năm 1978.

Bà Karki bắt đầu hành nghề luật ở Biratnagar năm 1979 và làm trợ giảng tại Cơ sở Đa ngành Mahendra, Dharan, năm 1985. Bà trở thành luật sư cao cấp năm 2007. Bà được bổ nhiệm làm Thẩm phán lâm thời tại Tòa án Tối cao vào năm 2009, và trở thành Thẩm phán chính thức vào năm 2010.

Người phụ nữ này từng giữ chức quyền Chánh án vào năm 2016 và sau đó là Chánh án Tòa án Tối cao từ năm 2016 đến năm 2017.

Trong nhiệm kỳ của mình, bà Karki chủ trì nhiều vụ án quan trọng liên quan đến công lý chuyển tiếp và tranh chấp bầu cử, củng cố vai trò của ngành tư pháp như một trụ cột bảo vệ dân chủ.