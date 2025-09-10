Phản ứng của Nga về bạo loạn ở Nepal

Người dân nhìn về phía các xe máy bị đốt cháy tại đồn cảnh sát giao thông sau các cuộc biểu tình ở Kathmandu, Nepal vào ngày 10/9 (Ảnh: Reuters).

"Những hình ảnh thật kinh khủng. Tôi hy vọng tình hình này sẽ dần lắng xuống", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với hãng tin Sputnik hôm 10/9.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng những người có trách nhiệm ở quốc gia Nam Á này nên hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự để giải quyết vấn đề vì lợi ích của người dân.

“Mỗi nhánh của chính phủ đều phải hành động để tất cả những việc này đều mang lại lợi ích cho đất nước và người dân", bà Zakharova nêu rõ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết Nga không có thông tin liệu những diễn biến hiện tại ở Nepal có phải là kết quả của sự can thiệp từ bên ngoài hay không.

"Chúng tôi hoàn toàn không có thông tin nào về sự can thiệp của nước ngoài", ông Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Moscow có phát hiện sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc biểu tình ở Nepal và nỗ lực làm leo thang tình hình trong khu vực hay không.

Nepal những ngày qua rúng động bởi các cuộc biểu tình do giới trẻ tổ chức nhằm thể hiện sự phản đối với cáo buộc chính phủ chưa hành động đủ để chống tham nhũng và thúc đẩy cơ hội kinh tế.

Tuần trước, chính phủ Nepal ban hành lệnh cấm mạng xã hội, chặn truy cập nhiều nền tảng trực tuyến. Điều này đã gây ra sự phản đối trong dư luận Nepal, và châm ngòi cho cuộc biểu tình lan rộng ra nhiều thành phố.

Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Bộ Y tế Nepal cho biết số người chết trong các cuộc bạo loạn quy mô lớn ở nước này đã tăng từ 22 lên 25, và số người bị thương tăng từ 500 lên 633.

Các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội đã leo thang thành bạo loạn ở Kathmandu và các thành phố khác vào ngày 8-9/9. Thủ tướng Nepal Sharma Oli đã từ chức.

Người biểu tình đã phóng hỏa các tòa nhà chính phủ, bao gồm tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao, văn phòng công tố, và tấn công nhà của các chính trị gia và quan chức.

Vợ của cựu Thủ tướng Nepal Jhana Nath Khanala đã thiệt mạng tại một trong những khu vực bị tấn công. Bạo loạn cũng nổ ra ở biên giới Nepal - Ấn Độ và các trạm kiểm soát đã bị đóng cửa.

Quân đội Nepal ngày 10/9 cho biết các nhóm quá khích đã trà trộn vào các cuộc biểu tình ở nước này và thực hiện hành vi phá hoại, đốt phá, cướp bóc, tấn công có mục tiêu vào cá nhân và tài sản, thậm chí có hành vi tấn công tình dục.

Quân đội cảnh báo những hành động như vậy có thể tiếp diễn, khiến việc áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc trở nên cần thiết nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh.

Do vậy, lệnh giới nghiêm hiện tại sẽ có hiệu lực đến 17h hôm nay, sau đó một lệnh giới nghiêm toàn quốc sẽ được ban bố đến 6h sáng hôm sau.

Các dịch vụ thiết yếu sẽ được phép hoạt động trong thời gian giới nghiêm, bao gồm xe cứu thương, xe tang, xe cứu hỏa và các phương tiện chở nhân viên y tế và lực lượng an ninh. Chính quyền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phối hợp với lực lượng an ninh tại địa phương để được phép di chuyển.

Quân đội cho biết các cuộc thảo luận giữa các bên liên quan đang diễn ra nhằm giải quyết tình hình về mặt chính trị. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo bất kỳ cuộc biểu tình nào liên quan đến hành vi phá hoại, cướp bóc, đốt phá hoặc tấn công sẽ bị coi là tội phạm và sẽ bị lực lượng an ninh xử lý nghiêm khắc.