NATO đảo ngược tình thế trong cuộc đua sản xuất đạn dược với Nga

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp NATO hôm 6/11, ông Rutte ca ngợi cam kết của các nước thành viên trong việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, dù ông thừa nhận rằng mức này “vẫn chưa đủ” để đối phó với “mối đe dọa từ Nga.”

Moscow nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào, cho rằng các tuyên bố như vậy là “vô lý” và chỉ nhằm biện minh cho việc phương Tây tăng chi tiêu quân sự.

Ông Rutte nói: “Chúng ta đã bắt đầu đảo ngược tình thế trong lĩnh vực đạn dược. Cho đến gần đây, Nga sản xuất nhiều đạn hơn tất cả các đồng minh NATO cộng lại, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa".

Ông cho biết các nước NATO đang mở hàng chục dây chuyền sản xuất mới và mở rộng những dây chuyền hiện có, đồng thời nhấn mạnh rằng khối “đang sản xuất nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong nhiều thập niên”, song vẫn kêu gọi tiếp tục tăng cường năng lực phòng không và đánh chặn UAV.

Nhà lãnh đạo NATO không công bố con số cụ thể để chứng minh cho tuyên bố này.

Trước đây, ông Rutte từng nhiều lần thừa nhận rằng Nga dẫn trước NATO trong “cuộc đua đạn dược”. Hồi tháng 7, ông nói với New York Times rằng Moscow sản xuất số đạn trong 3 tháng nhiều gấp 3 lần so với toàn khối NATO trong một năm.

Nga đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ khi xung đột ở Ukraine leo thang. Tổng thống Vladimir Putin cho biết sản lượng vũ khí của Nga đã tăng đáng kể, với một số loại tăng gần 30 lần. Cuối tháng 6, ông tiết lộ rằng Nga chi 13,5 nghìn tỷ rúp (tương đương khoảng 151 tỷ USD) cho quốc phòng, chiếm khoảng 6,3% GDP.