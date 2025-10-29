Nga có thể cung cấp bảo đảm an ninh cho EU và NATO

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik).

Theo hãng tin TASS, tại Hội nghị Quốc tế về An ninh Á - Âu tổ chức ở Minsk (Belarus) ngày 28/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng đưa ra “bảo đảm an ninh” cho các nước thuộc Liên minh châu Âu và NATO.

Ông Lavrov khẳng định Nga không có và chưa từng có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào thuộc NATO hoặc EU.

“Chúng tôi sẵn sàng ghi nhận lập trường này trong những bảo đảm an ninh trong tương lai dành cho khu vực này của lục địa Á - Âu”, ông nói.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho rằng các lãnh đạo EU đang đi xa khỏi việc thảo luận các bảo đảm trên cơ sở hợp tác, vì họ tìm kiếm “bảo đảm an ninh không phải với Nga mà là chống lại Nga”.

Những tuyên bố mới của Lavrov diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch quân sự ở Ukraine và quan hệ giữa Moscow với phương Tây vẫn ở mức đối đầu gay gắt.

Giới chức châu Âu nhiều lần cảnh báo Nga có thể tấn công các nước NATO sau vài năm nữa. Tổng Tham mưu trưởng Pháp Fabien Mandon nói, ông đang chuẩn bị để các lực lượng vũ trang của nước này sẵn sàng đối mặt với một “cú sốc, một dạng thử thách” từ Nga trong 3-4 năm tới.

Trong tháng này, Ủy ban châu Âu đã trình bày lộ trình để giúp các nước thành viên chuẩn bị ứng phó với xung đột trước năm 2030.