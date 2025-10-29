Nga tuyên bố không có ý định tấn công các nước NATO

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

“Nga đã nhiều lần khẳng định chúng tôi không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) nào hiện nay”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại hội nghị an ninh quốc tế ở Minsk, Belarus hôm 28/10.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng Nga sẵn sàng đưa ra các đảm bảo chính thức về vấn đề này như một phần của cấu trúc an ninh tương lai ở khu vực Á - Âu.

Theo ông Lavrov, các nhà lãnh đạo EU đang cố tình tránh các cuộc thảo luận. Ông cho biết EU đang hướng tới "các đảm bảo an ninh chống lại Nga, thay vì hợp tác với Nga".

Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây đang công khai chuẩn bị cho một "cuộc chiến tranh mới quy mô lớn ở châu Âu" nhằm chống lại Nga và Belarus, một đồng minh chủ chốt của Moscow.

Ông Lavrov cho biết hoạt động quân sự hóa đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu.

"Sự mở rộng của NATO chưa hề dừng lại dù chỉ một phút, bất chấp những cam kết với các nhà lãnh đạo Liên Xô rằng họ sẽ không dịch chuyển về phía Đông dù chỉ một tấc", ông Lavrov nói, đồng thời cáo buộc phương Tây tìm cách duy trì "sự thống trị toàn cầu" bất chấp bình minh của một kỷ nguyên mới.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc khối quân sự phương Tây đang nỗ lực thiết lập chỗ đứng ở những nơi xa xôi như châu Á - Thái Bình Dương, với mục tiêu kiềm chế Trung Quốc, Triều Tiên và Nga.

Ông Lavrov tuyên bố Nga cần "đảm bảo" rằng hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump "sẽ mang lại kết quả cụ thể".

Theo ông Lavrov, Nga hy vọng Tổng thống Mỹ "thực sự muốn một nền hòa bình ổn định".

Ông bày tỏ hoài nghi về sự thay đổi rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Trump gần đây, khi nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức dọc theo chiến tuyến hiện tại. Moscow đã bác bỏ đề xuất này, khẳng định nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine cần được giải quyết trước tiên.

Các cuộc thảo luận sơ bộ về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ tại Budapest, Hungary đã bắt đầu sau khi hai tổng thống điện đàm vào đầu tháng này.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông không có kế hoạch gặp thượng đỉnh nào trong tương lai gần, vì ông muốn việc này sẽ không gây "lãng phí thời gian" trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết cả Moscow và Washington đều phải thực hiện khối lượng lớn "công tác chuẩn bị trước khi các cuộc đàm phán cấp cao có thể diễn ra".

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte từng cảnh báo nguy cơ Nga có thể khởi xướng một cuộc xung đột quân sự với liên minh, mặc dù ông không giải thích tại sao Moscow có thể hành động như vậy.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague hồi tháng 6, các quốc gia thành viên đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP vào năm 2035. Trong khi đó, EU cũng đã phê duyệt một số chương trình nhằm tăng chi tiêu quân sự trong năm nay, bao gồm sáng kiến ​​ReArm Europe trị giá 800 tỷ euro (930 tỷ USD).

Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO hoặc bất kỳ thành viên EU nào. Nga cho rằng đây chỉ là cái cớ để các nước phương Tây biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, thay vì các chương trình xã hội.

Tổng thống Putin hồi tháng 6 khẳng định những cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công các nước châu Âu và các quốc gia thành viên NATO hoàn toàn là bịa đặt và vô lý.

Tổng thống Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước. Moscow cũng cảnh báo viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev trên thực tế khiến NATO "trở thành bên tham gia trực tiếp" vào cuộc xung đột.