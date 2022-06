NATO từ chối cam kết không triển khai hạt nhân ở Thụy Điển, Phần Lan

Việc Phần Lan, Thụy Điển xin gia nhập NATO khiến Nga "bất an" (Ảnh minh họa: AP).

Phó Tổng Thư ký NATO Camille Grand cho biết, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt này không có ý định đưa ra bất cứ cam kết nào về việc sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân ở Phần Lan và Thụy Điển.

"Tất cả các quốc gia đều có quyền lựa chọn triển khai hay không triển khai vũ khí đó (vũ khí hạt nhân). Chúng tôi sẽ không bàn về việc thiết lập một số hạn chế nguyên tắc đối với các hành động có thể xảy ra của liên minh. Tôi cho rằng trong tình hình hiện nay, không cần phải cung cấp cho Nga bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến tình thế quân sự của chúng tôi trong khu vực", ông Grand trả lời phỏng vấn truyền thông.

Quan chức trên nhấn mạnh thêm, mọi thành viên NATO có quyền quyết định vấn đề này theo khía cạnh chủ quyền.

Phần Lan và Thụy Điển vốn là những nước trung lập, song mới đây đã quyết định đệ đơn xin gia nhập NATO do lo ngại an ninh, đặc biệt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. NATO cam kết sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Helsinki và Stockholm trong quá trình kết nạp.

Việc hai quốc gia Bắc Âu sát sườn Nga có kế hoạch gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt khiến Moscow "bất an". Nga cảnh báo trả đũa nếu hai quốc gia này quyết tâm vào NATO. "Họ không nên ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ chấp nhận một cách đơn giản", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tháng trước cảnh báo.