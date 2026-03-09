NATO tập trận ở Bắc Cực, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh

Tàu quân sự của Na Uy tham gia cuộc tập trận Cold Response 2026 (Ảnh: Reuters).

"NATO đã bắt đầu cuộc tập trận 2 năm một lần ở Bắc Cực vào hôm 9/3, lần này nhấn mạnh hơn vào vai trò của dân thường trong việc hỗ trợ quân đội, giữa lúc căng thẳng leo thang do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy việc sáp nhập Greenland, một thành viên của liên minh", một nguồn tin cho biết.

Cuộc tập trận mang tên "Cold Response" tập trung vào việc bảo vệ các nước trong liên minh quân sự ở khu vực Bắc Cực, nơi Na Uy và Phần Lan, các thành viên NATO, có chung biên giới với Nga.

Các hoạt động tập trận sẽ diễn ra từ ngày 9-19/3.

Cuộc tập trận này hiện đã trở thành một phần của "Arctic Sentry" (Cảnh giới Bắc Cực), sứ mệnh quân sự mới của NATO, được khởi động vào tháng 2 nhằm tăng cường hiện diện, an ninh và khả năng phối hợp tại khu vực Bắc Cực và xoa dịu căng thẳng với Tổng thống Trump về vấn đề Greenland.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ cần Greenland để chống lại các mối đe dọa của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực, và rằng Đan Mạch không thể đảm bảo an ninh cho hòn đảo này. Chính quyền của cả Đan Mạch và Greenland đều tuyên bố hòn đảo này không phải để bán.

Năm nay, khoảng 25.000 binh sĩ từ 14 quốc gia - bao gồm cả Mỹ và Đan Mạch - sẽ tham gia cuộc tập trận Cold Response, chủ yếu ở phía bắc Na Uy và Phần Lan.

Mỹ dự kiến ​​điều khoảng 4.000 binh sĩ tham gia.

Trước cuộc tập trận, quân đội Mỹ đã rút một phi đội máy bay chiến đấu F-35 khỏi cuộc tập trận. Nhưng Washington từ chối cho biết liệu quyết định này có phải do bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Trung Đông hay không.

"Quân đội Mỹ là một lực lượng được triển khai trên toàn cầu và việc điều động hoặc phân bổ lại lực lượng một cách linh hoạt vì nhiều lý do là điều bình thường", một phát ngôn viên của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại châu Âu nói.

Na Uy đã tuyên bố 2026 là năm "phòng thủ toàn diện" của nước này, nhấn mạnh vào việc tăng cường sự sẵn sàng hỗ trợ của dân thường, doanh nghiệp và các thể chế công cộng để đối phó với chiến tranh và các thảm họa khác. Đây là động thái mới nhất của một quốc gia Bắc Âu nhằm tăng cường tâm lý sẵn sàng của người dân khi xảy ra chiến tranh.

"Chúng tôi muốn quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Để làm được điều đó, chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào hầu hết các khía cạnh của xã hội hoạt động bình thường", Thiếu tướng Lars Lervik, người đứng đầu quân đội Na Uy nói.

"Đây cũng là cơ hội để diễn tập cụ thể những lĩnh vực mà người dân có thể hỗ trợ trực tiếp, ví dụ như dịch vụ y tế điều trị số lượng binh sĩ bị thương cao hơn bình thường, cho cả quân đội Na Uy và lực lượng đồng minh", Tướng Lervik nhấn mạnh.

Vào ngày 12/3, quân đội các nước sẽ tiến hành diễn tập kịch bản thử nghiệm về viễn cảnh các bệnh viện ở miền Bắc Na Uy sẽ phải điều trị một số lượng lớn thương vong được vận chuyển từ một tiền tuyến giả định ở Phần Lan.