NATO tuyên bố đủ mạnh để ngăn chặn xung đột quân sự với Nga

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: AFP).

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 14/2 tuyên bố Liên minh Bắc Đại Tây Dương hiện đủ mạnh để ngăn chặn Nga tấn công khối quân sự này.

Ông Rutte tin rằng nếu một cuộc xung đột giữa Nga và NATO xảy ra ngay bây giờ, liên minh sẽ giành chiến thắng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lợi thế này trong tương lai.

"Chúng ta sẽ thắng mọi cuộc chiến với Nga nếu họ tấn công chúng ta ngay bây giờ, và chúng ta phải đảm bảo rằng trong 2, 4, 6 năm nữa điều đó vẫn đúng", ông Rutte nói thêm.

Cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng cho biết châu Âu quyết định sẽ tiến hành cuộc chiến với Nga vào năm 2030 và các công tác chuẩn bị đã được tiến hành ở một số quốc gia châu Âu.

"Châu Âu đã quyết định sẽ tiến hành cuộc chiến (với Nga) vào năm 2030. Không phải là muốn, có thể, hay có kế hoạch - mà là đã quyết định. Đã đưa ra quyết định", ông Orban nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng các công tác chuẩn bị cho cuộc chiến tiềm tàng với Nga đang được tiến hành trên khắp châu Âu, ngoại trừ Hungary và Slovakia.

"9 quốc gia (châu Âu) đã có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Ở một số nơi, chế độ này cũng áp dụng cho phụ nữ. Người dân đang được gửi hướng dẫn về những việc cần làm trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Chi tiêu quân sự đã tăng mạnh. Các thỏa thuận đã được ký kết để gửi quân đến Ukraine", Thủ tướng Hungary tuyên bố.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận hoạt động chưa từng có của NATO gần biên giới phía tây nước này.

NATO đã mở rộng các sáng kiến, mô tả chúng là các biện pháp nhằm ngăn chặn hành động quân sự được cho là của Nga.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, giới chức phương Tây cho rằng các nước thành viên NATO có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow.

Vào tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans tuyên bố Nga đang chuẩn bị cuộc chiến với NATO vào năm 2030.

Các quan chức quân sự Đức cũng gần đây đánh giá rằng Nga có thể hành động quân sự với các nước thành viên NATO trong 2-3 năm tới, với Đức nằm ở vị trí tâm điểm do là một thành viên chủ chốt của liên minh.

Trung tướng Alexander Sollfrank, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp của Đức, cho biết Đức đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga và sẵn sàng tạo điều kiện để triển khai 800.000 binh sĩ NATO đến biên giới Nga.

Ông cũng đồng tình với các cảnh báo trước đó của NATO rằng nếu Nga tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái vũ trang, họ có thể đủ sức phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào NATO từ năm 2029.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Na Uy Eirik Kristoffersen cho biết nước này không loại trừ khả năng Nga hành động quân sự, có thể để bảo vệ các cơ sở hạt nhân của Moscow ở vùng Cực Bắc.

Chính quyền Nga đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu. Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại với NATO trên cơ sở bình đẳng, với điều kiện phương Tây từ bỏ con đường quân sự hóa lục địa.