Nga cảnh báo nhắm vũ khí hạt nhân vào quốc gia NATO

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi không đe dọa Estonia, hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Nhưng nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia và nhắm vào Nga, thì vũ khí hạt nhân của chúng tôi sẽ nhắm vào lãnh thổ Estonia”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh Estonia “cần phải hiểu rõ điều đó”.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết Estonia không phản đối việc tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO và sẽ sẵn sàng nếu khối quyết định triển khai.

Các thành viên châu Âu của NATO đã thảo luận về việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân như một phần của kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn, viện cớ điều mà các quan chức phương Tây gọi là “mối đe dọa từ Nga”. Tuy nhiên, Moscow coi cáo buộc của châu Âu là “vô nghĩa”.

Estonia là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và đã thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu, viện dẫn mối đe dọa bị Nga tấn công.

Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cũng nêu rõ, nước này sẵn sàng tiếp nhận máy bay quân sự của các đồng minh NATO có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Pevkur cho biết thêm các tiêm kích F-35, loại máy bay được trang bị để mang bom hạt nhân chiến thuật, trước đây đã được triển khai tại Estonia và sắp tới sẽ tiếp tục bảo vệ không phận nước này.

“Bất kể xuất xứ từ quốc gia nào, nếu một số máy bay trong đó có khả năng mang vũ khí hạt nhân lưỡng dụng, điều đó không ảnh hưởng gì đến lập trường của chúng tôi trong việc chấp nhận tiêm kích F-35. Dĩ nhiên, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh của mình", Bộ trưởng Pevkur nói.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố các nước thành viên của khối dự định đặt mua 700 chiếc F-35 từ Mỹ trong vòng 4 năm tới. Trong khi đó, Anh thông báo sẽ mua thêm 12 tiêm kích F-35A mới và tham gia nhiệm vụ chia sẻ hạt nhân của NATO.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi Estonia là “một trong những quốc gia thù địch nhất” và cáo buộc nước này “lan truyền thông tin sai lệch” về Nga.

Estonia không phải là thành viên NATO châu Âu đầu tiên bày tỏ mong muốn sở hữu hoặc tiếp cận vũ khí hạt nhân dưới hình thức nào đó. Đầu tháng này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gợi ý Ba Lan nên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân riêng.

Giữa tháng 2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết tại Hội nghị An ninh Munich rằng ông đã thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng răn đe hạt nhân ở cấp độ Liên minh châu Âu. Trước đó, một nghị sĩ cấp cao trong đảng của ông nói rằng Berlin nên được tiếp cận vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh.