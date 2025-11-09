Myanmar tuyên bố đánh sập gần 150 tòa nhà ở hang ổ lừa đảo

Myanmar cho nổ tung các cơ sở trong khu vực hang ổ lừa đảo KK Park (Ảnh: Bangkok Post).

Trong một bản cập nhật đăng trên báo Global New Light of Myanmar, chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ phát hiện và đang phá hủy 148 tòa nhà, bao gồm ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng và một khu phức hợp karaoke 2 tầng ở khu phức hợp lừa đảo KK Park gần biên giới Thái Lan.

“Tổng cộng 101 tòa nhà đã bị phá hủy, và 47 tòa còn lại đang trong quá trình”, Global New Light of Myanmar viết.

AFP chưa thể xác minh ngay lập tức những tuyên bố này, nhưng người dân Myanmar và bên kia biên giới ở Thái Lan cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ rải rác kể từ khi chiến dịch đột kích của quân đội bắt đầu.

Quân đội Myanmar thông báo các cuộc đột kích ban đầu tại KK Park vào ngày 19/10, sau khi một cuộc điều tra của AFP cho thấy các trung tâm, trong đó có KK Park, tiếp tục mở rộng bất chấp chiến dịch trấn áp, với các bộ thu Internet vệ tinh Starlink được lắp đặt hàng loạt để vượt qua lệnh cắt Internet từ phía Thái Lan.

Sau cuộc điều tra của AFP, công ty mẹ Starlink là SpaceX cho biết họ đã cắt tín hiệu của hơn 2.500 thiết bị Internet vệ tinh gần các khu vực bị nghi là trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Những “nhà máy” lừa đảo trải dài đã bùng nổ tại các khu vực biên giới quản lý lỏng lẻo của Myanmar, chứa các lao động chuyên nhắm vào những người dùng Internet mất cảnh giác bằng các trò lừa tình cảm và kinh doanh để thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Nhiều lao động bị bán vào các “xưởng” trực tuyến này, nhưng số khác tự nguyện vào làm trong các khu phức hợp vốn được trang bị tiện nghi xa xỉ dành cho các ông trùm tội phạm và nhân viên có thu nhập cao.

Tháng trước, quân đội Myanmar thông báo một cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo khét tiếng KK Park, phát hiện hơn 2.000 đối tượng lừa đảo và khiến 1.500 người bỏ chạy sang biên giới Thái Lan.