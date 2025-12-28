Myanmar lần đầu tiên tổ chức tổng tuyển cử sau 5 năm

Các quan chức Ủy ban bầu cử Myanmar tại một điểm bỏ phiếu bên trong trường học ở Yangon hôm 27/12 (Ảnh: Reuters).

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang đối mặt với nhiều chia rẽ và xung đột kéo dài. Vì vậy, chính quyền quân sự Myanmar cho rằng cuộc bầu cử là cơ hội để bắt đầu lại về chính trị và kinh tế hiện còn nhiều khó khăn.

Tại các khu vực do chính quyền quân sự kiểm soát, vòng bỏ phiếu đầu tiên trong 3 vòng đã bắt đầu vào lúc 6h theo giờ địa phương. Việc bỏ phiếu diễn ra tại các khu vực bầu cử ở các thành phố Yangon, Mandalay và thủ đô Nay Pyi Taw.

Chính quyền quân sự cho biết đang thực thi nghiêm các quy định nhằm bảo đảm trật tự trong thời gian bầu cử, trong đó có việc xử lý những hành vi bị cho là gây gián đoạn quá trình bỏ phiếu.

Theo các nguồn tin, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được dự đoán sẽ giành phần lớn số phiếu.

Sau giai đoạn bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 28/12, hai vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 11/1 và ngày 25/1.

Chính quyền quân sự cũng thừa nhận việc bỏ phiếu không thể tiến hành tại gần 20% số khu vực bầu cử Hạ viện do tình hình an ninh chưa ổn định.

Hiện, ngày kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử vẫn chưa được công bố.