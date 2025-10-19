Mỹ xem xét khả năng Tổng thống Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Khu phi quân sự (DMZ) vào năm 2019 (Ảnh: Reuters).

CNN dẫn các nguồn tin ngày 18/10 cho biết, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận riêng về một cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á sắp tới của chủ nhân Nhà Trắng.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, các quan chức chưa bắt đầu sắp xếp hậu cần hoặc liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng, trong khi đề nghị tiếp cận trước đó của ông Trump vào đầu năm nay được cho là đã bị Triều Tiên từ chối.

Vào tháng 8, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng lần đầu tiên.

Tháng trước, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un "mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào". Tuyên bố này làm dấy lên suy đoán rằng ông Trump có thể cố gắng nối lại ngoại giao cá nhân với ông Kim trong chuyến thăm tới Hàn Quốc sắp tới.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng bày tỏ sự sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ, nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ngoại giao cá nhân của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên đã dẫn đến 3 cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên - tại Singapore vào tháng 6/2018, tại Hà Nội vào tháng 2/2019 và tại làng đình chiến biên giới liên Triều Panmunjom vào tháng 6/2019.