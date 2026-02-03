Tổng thống Trump: Các tàu của Mỹ đang tiến về Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: AFP).

“Các tàu của chúng tôi đang tiến về phía Iran… và chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 2/2.

Tổng thống Trump xác nhận các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra.

“Chúng ta sẽ xem kết quả thế nào”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng cảnh báo "những điều tồi tệ" sẽ xảy ra nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ, sau khi Tehran kêu gọi bắt đầu đàm phán hạt nhân với Washington.

"Chúng tôi đang đàm phán với họ, chúng tôi đang đối thoại với Iran, và nếu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận nào đó thì thật tuyệt vời. Còn nếu không đạt được, có lẽ những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông Trump tuyên bố.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Trump từ chối thảo luận về bất kỳ hành động quân sự nào có thể xảy ra nhằm vào Iran, nhưng nhắc lại rằng "lực lượng hùng mạnh" của Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay mà ông đã điều đến Trung Đông, sẽ sớm đến khu vực này.

Theo hãng tin Fars, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2/2 đã chỉ đạo bắt đầu đàm phán hạt nhân với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự.

Axios đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến gặp nhau vào ngày 6/2 tại Istanbul để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân khả thi.

Tổng thống Trump ngày 1/2 cho biết ông hy vọng chính quyền Mỹ cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận với Iran. Ông cho biết Mỹ đang triển khai "các tàu lớn nhất, mạnh nhất thế giới” ở khu vực gần Iran.

Bình luận về cảnh báo của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei rằng hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran sẽ dẫn đến xung đột khu vực, Tổng thống Trump nói rằng khả năng xảy ra xung đột như vậy phụ thuộc vào việc Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận hay không.

Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Tehran sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 30/1, khi được hỏi liệu ông có đặt ra hạn chót cho Iran trước khi tiến hành một cuộc tấn công tiềm tàng hay không, Tổng thống Trump xác nhận ông đã trực tiếp thông báo thời hạn cho Tehran.

Tổng thống Mỹ trước đó đã ra "tối hậu thư", kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

Theo các nguồn tin Iran được Reuters trích dẫn, Tổng thống Trump đã đưa ra 3 điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán với Tehran, gồm chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium ở Iran, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của nước này và chấm dứt sự hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Iran từ lâu đã bác bỏ cả 3 yêu cầu này vì cho rằng đó là hành động xâm phạm chủ quyền không thể chấp nhận được.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều chuyển các khí tài quân sự đến Trung Đông, tăng cường hỏa lực và khả năng phòng thủ trong khu vực, và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln và hàng loạt tàu chiến đã hiện diện trong khu vực gần Iran.

Trong khi gia tăng áp lực lên Iran, Tổng thống Trump vẫn khẳng định ông hy vọng đạt được thỏa thuận và Tehran cũng nhấn mạnh mong muốn giải quyết bằng ngoại giao. Mặc dù vậy, Iran vẫn cảnh báo đáp trả không khoan nhượng đối với bất kỳ hành động gây hấn nào.