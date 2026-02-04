Tín hiệu của Iran khi dàn khí tài Mỹ áp sát lãnh thổ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Fars).

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 3/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Iran “chuẩn bị nền tảng cho các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng” với Mỹ nếu điều kiện thích hợp, “không có các mối đe dọa và kỳ vọng phi lý”.

Ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cũng khẳng định Tehran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al Mayadeen của Li Băng vào tối 2/2, ông Shamkhani cho biết bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ ban đầu sẽ mang tính gián tiếp, và chỉ tiến tới đàm phán trực tiếp nếu đạt được thỏa thuận.

Ông Shamkhani nói thêm rằng Washington “phải đưa ra điều gì đó đổi lại” nếu muốn Iran giảm hoạt động làm giàu uranium.

Theo nhiều kênh truyền thông, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có thể gặp nhau tại Istanbul vào cuối tuần này, cùng với đại diện từ một số quốc gia Ả rập và Hồi giáo, để thảo luận về một thỏa thuận khả thi.

Đây sẽ là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 4 năm ngoái, ngay trước vụ ném bom các địa điểm hạt nhân và tên lửa của Iran hồi tháng 6.

Bất chấp những lời đe dọa về hành động quân sự mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước tuyên bố ông hy vọng “sẽ đạt được một thỏa thuận” với Iran.

Căng thẳng đã leo thang kể từ khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng khắp Iran vào tháng 12 và tháng 1, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục tăng nhiệt.

Trong những tuần gần đây, Washington đã triển khai một hạm đội do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đến Trung Đông, yêu cầu bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải hạn chế việc làm giàu uranium và hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Trump ngày 1/2 cho biết ông hy vọng chính quyền Mỹ cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận với Iran. Ông cho biết Mỹ đang triển khai "các tàu lớn nhất, mạnh nhất thế giới” ở khu vực gần Iran.

Tổng thống Mỹ trước đó đã ra "tối hậu thư", kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

Nga nhiều lần tuyên bố vấn đề hạt nhân của Iran nên được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Báo Al-Jarida của Kuwait tuần trước đưa tin sự can thiệp của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm giảm khả năng Mỹ tấn công Iran.

Theo một số nguồn tin, Iran đang yêu cầu các cuộc đàm phán với Mỹ trong tuần này phải được tổ chức tại Oman chứ không phải Thổ Nhĩ Kỳ, và phạm vi đàm phán chỉ giới hạn ở các cuộc thương lượng song phương về vấn đề hạt nhân. Điều này được cho là có thể làm tăng thêm những khó khăn mới cho nỗ lực ngoại giao nhằm tháo ngòi căng thẳng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Fox News rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn dự kiến ​​diễn ra vào cuối tuần này.

Một nguồn tin ngoại giao Iran nói với Reuters rằng Iran "không lạc quan cũng không bi quan" về các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời cho biết thêm Tehran sẽ không đàm phán về khả năng phòng thủ.

Iran coi chương trình tên lửa đạn đạo là một thành phần thiết yếu trong khả năng phòng thủ.