Iran tuyên bố chỉ đàm phán hạt nhân với Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani (Ảnh: AFP).

“Iran đã nhiều lần xác nhận và thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thực chất với Mỹ, không phải với bất kỳ bên nào khác”, ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, nói với báo Al Mayadeen ngày 2/2.

Ông giải thích: “Châu Âu đã chứng minh họ không thể làm được gì sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, cũng như trong các cuộc đàm phán trước cuộc chiến vào tháng 6 năm ngoái”.

Quan chức này mô tả đây là các cuộc đàm phán mà “chỉ Mỹ tham gia, và chỉ thảo luận vấn đề hạt nhân”.

Ông Shamkhani thừa nhận khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ sau khi đạt được sự hiểu biết lẫn nhau.

“Các cuộc đàm phán song phương nên bắt đầu dựa trên sự hiểu biết chung đã đạt được và với điều kiện tránh các yêu cầu phi lý, vô căn cứ”, ông nói, đồng thời cho rằng việc đạt được đồng thuận là có thể. Ông lưu ý điều này mở ra khả năng có các cuộc gặp trực tiếp và gián tiếp, bao gồm có thể tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, hãng thông tấn Fars đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ thị bắt đầu đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng đạt thỏa thuận để tránh hành động quân sự.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi sẽ gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6/2 trong nỗ lực khôi phục ngoại giao liên quan đến tranh cãi kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran và xoa dịu lo ngại về một cuộc chiến khu vực mới.

Để nối lại đàm phán, Iran nhấn mạnh không nên có điều kiện tiên quyết và nước này sẵn sàng thể hiện sự linh hoạt về làm giàu uranium, bao gồm việc bàn giao 400kg uranium làm giàu cao, chấp nhận làm giàu bằng 0 theo một cơ chế liên doanh.

Phương Tây từ lâu đã lo ngại việc Iran làm giàu uranium có thể tạo ra vật liệu cho đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ phát điện và các mục đích dân sự khác.