Mỹ - Trung tiết lộ về cuộc điện đàm đầu tiên giữa 2 bộ trưởng quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Kyodo).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 10/9 cho biết ông Hegseth và ông Đổng đã có cuộc gọi “thẳng thắn và mang tính xây dựng” vào ngày 9/9.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa 2 quan chức này, phía Washington đã khẳng định "không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc" nhưng sẽ bảo vệ những lợi ích cốt lõi của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi Mỹ coi là khu vực ưu tiên trong chính sách.

Ông Parnell cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục duy trì các cuộc thảo luận.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng đổi tên thành Bộ Chiến tranh, nhưng thay đổi này cần có sự thông qua của Quốc hội. Nếu cơ quan lập pháp thông qua sắc lệnh của ông Trump, tên gọi mới này cũng sẽ áp dụng cho ông Hegseth, biến chức danh của ông thành “Bộ trưởng Chiến tranh".

Trong khi đó, Xinhua đưa tin, cuộc gọi video ngày 9/9 được tổ chức theo đề nghị của ông Hegseth.

Theo hãng tin này, ông Đổng kêu gọi ông Hegseth duy trì trao đổi và thái độ cởi mở, đồng thời thúc đẩy quan hệ quân sự ổn định và tích cực dựa trên “tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và bình đẳng".

Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã có cuộc điện đàm ngày 10/9 với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, nối tiếp cuộc gặp của họ tại Malaysia hồi tháng 7 và “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi cởi mở và mang tính xây dựng về nhiều vấn đề song phương".

Cuộc gặp tháng 7 được cả hai phía mô tả là tích cực và mang tính xây dựng, dù vẫn tồn tại những điểm chưa đồng thuận xoay quanh vấn đề thuế quan.

Theo Xinhua, ông Vương mô tả cuộc gọi với ông Rubio là hiệu quả. Quan chức ngoại giao Trung Quốc kêu gọi 2 bên "nên hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng thế giới, cùng giải quyết các thách thức toàn cầu và gánh vác trách nhiệm xứng đáng của các cường quốc".