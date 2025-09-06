Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ đã có sự thay đổi vào hôm 5/9 sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp khôi phục danh xưng “Bộ Chiến tranh” làm tên gọi thứ hai.

Trang web cũ defense.gov hiện được chuyển hướng sang war.gov, với dòng chữ “U.S. Department of War” (Bộ Chiến tranh) hiển thị ở phần tiêu đề.

Từ viết tắt DOD (Bộ Quốc phòng) cũng đã được thay thế bằng DOW (Bộ Chiến tranh) trong nhiều tiêu đề trên trang web.

Trong buổi ký sắc lệnh, ông Trump khẳng định trọng tâm vào sức mạnh quân sự và thương mại đã giúp cải thiện vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.

Ông lập luận rằng tên gọi ban đầu phản ánh chính xác hơn những chiến thắng quân sự và thực chất sứ mệnh mà bộ này đảm nhận. Việc đổi tên cũng đảo ngược quyết định năm 1947 khi Washington chuyển sang nhấn mạnh yếu tố “phòng thủ” thay vì “chiến tranh” sau Thế chiến II.

“Tôi nghĩ đây là một cái tên phù hợp hơn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới. Tôi nghĩ điều này gửi đi một thông điệp về chiến thắng. Nó thực sự truyền tải thông điệp về sức mạnh. Chúng ta rất mạnh. Chúng ta mạnh hơn nhiều so với những gì bất kỳ ai có thể thực sự hiểu được”, Tổng thống Trump nói.

Theo một quan chức trong chính quyền, sắc lệnh sẽ biến “Bộ Chiến tranh” thành danh xưng thứ hai của Bộ Quốc phòng, qua đó giúp chính quyền tránh phải xin quốc hội phê chuẩn để chính thức đổi tên một cơ quan liên bang.

Mọi thay đổi tên gọi vĩnh viễn vẫn cần có sự phê chuẩn của quốc hội. Hiện Hạ nghị sĩ Greg Steube (bang Florida) và Thượng nghị sĩ Mike Lee (bang Utah), đều thuộc đảng Cộng hòa, đã đệ trình dự luật để chính thức hóa việc đổi tên.

“Từ nay chúng ta sẽ chủ động tấn công, không chỉ phòng thủ. Sát thương tối đa, không phải hợp pháp nửa vời. Chúng ta sẽ đào tạo những chiến binh, không chỉ những người phòng thủ. Vì vậy, thưa Tổng thống, Bộ Chiến tranh này, cũng như nước Mỹ, đã trở lại”, người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth phát biểu tại Phòng Bầu dục.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một cuộc không kích của Hải quân Mỹ nhằm vào tàu chở ma túy do băng nhóm Venezuela Tren de Aragua điều hành khiến 11 người thiệt mạng.

Bảy tàu chiến Mỹ cùng một tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh được cho là đang hướng đến Caribe sau vụ không kích. Điều này cho thấy bước đi cứng rắn mới nhất của Tổng thống Trump nhằm đối phó cái mà ông gọi là mối đe dọa từ Tren de Aragua.