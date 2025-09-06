Lý do Tổng thống Donald Trump muốn đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ

Trụ sở Lầu Năm Góc ở Mỹ (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 đã ký sắc lệnh hành pháp đưa “Bộ Chiến tranh” trở thành danh xưng thứ hai của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trong buổi ký sắc lệnh, ông Trump khẳng định trọng tâm vào sức mạnh quân sự và thương mại đã giúp cải thiện vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.

Ông lập luận tên gọi ban đầu phản ánh chính xác hơn những chiến thắng quân sự và thực chất sứ mệnh mà bộ này đảm nhận.

“Tôi nghĩ đây là một tên phù hợp hơn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới. Tôi nghĩ điều này gửi đi một thông điệp về chiến thắng. Nó thực sự truyền tải thông điệp về sức mạnh. Chúng ta rất mạnh. Chúng ta mạnh hơn nhiều so với những gì bất kỳ ai có thể thực sự hiểu được”, Tổng thống Trump nói.

Việc đổi tên một cơ quan liên bang là điều hiếm gặp và thường đòi hỏi sự phê chuẩn của quốc hội. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa của ông Trump hiện nắm giữ đa số sít sao ở cả Thượng viện và Hạ viện, và các lãnh đạo quốc hội của đảng này gần như không thể hiện sự phản đối nào trước các sáng kiến của Tổng thống.

Sắc lệnh của ông Trump chỉ cho phép sử dụng danh xưng thứ hai mà không phải là thay tên hoàn toàn. Tuy nhiên, ông yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra khuyến nghị về các hành động lập pháp và hành pháp cần thiết để chính thức hóa việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

Điều này đồng nghĩa, dù động thái đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh gây nhiều tranh cãi, khả năng được thông qua trên thực tế là khá lớn nếu Nhà Trắng chính thức thúc đẩy quy trình lập pháp.

Theo một tài liệu tóm lược của Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng tên gọi Bộ Chiến tranh “truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn về sự sẵn sàng và quyết tâm”, đồng thời phản ánh “sức mạnh vô song” của Mỹ với tư cách là “lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất thế giới”.

Ông Trump đã đề cập đến khả năng đổi tên này trong nhiều tháng qua, ông cũng nhiều lần gọi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth là “Bộ trưởng Chiến tranh”. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6, ông nói việc đổi từ Bộ Chiến tranh sang Bộ Quốc phòng năm 1947 là vì lý do “chính trị đúng đắn”.

“Tôi không muốn chỉ phòng thủ. Chúng ta cần phòng thủ, nhưng chúng ta cũng cần tấn công. Dưới tên gọi Bộ Chiến tranh, chúng ta đã thắng tất cả. Chúng ta đã thắng mọi cuộc chiến. Và chúng ta sẽ phải quay lại điều đó”, ông nói.

Ông cho biết thêm: “Bộ Quốc phòng nghe quá thiên về phòng thủ. Chúng ta muốn phòng thủ, nhưng nếu cần thì chúng ta cũng phải sẵn sàng tấn công. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một tên hay hơn”.

Bộ Chiến tranh được Tổng thống George Washington thành lập năm 1789, quản lý Lục quân. Hải quân và Thủy quân lục chiến sau đó có Bộ Hải quân riêng từ năm 1798. Cơ cấu này kéo dài đến năm 1947, khi cựu Tổng thống Harry Truman thuyết phục quốc hội lập ra Cơ quan Quốc phòng Quốc gia để giám sát Lục quân, Hải quân và Không quân mới thành lập. Hai năm sau, cơ quan này trở thành Bộ Quốc phòng.

Trong bài phát biểu tại Chicago năm 1946, ông Truman nhấn mạnh việc “thống nhất” lực lượng vũ trang không có nghĩa là đánh mất bản sắc, mà là tập trung nguồn lực và kinh nghiệm từ Thế chiến II để phục vụ hòa bình thế giới.