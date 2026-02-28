Mỹ, Trung Quốc hối thúc công dân rời Iran ngay lập tức

Người dân Iran tham dự lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo tại Tehran ngày 11/2 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/2 tuyên bố Iran đã chính thức bị chỉ định là “Quốc gia bảo trợ giam giữ bất hợp pháp”, cáo buộc Tehran giam giữ công dân nước ngoài để gây sức ép chính trị.

“Công dân Mỹ không nên đến Iran vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi rằng những người Mỹ đang ở Iran hãy rời đi ngay lập tức”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo các biện pháp tiếp theo có thể được áp dụng, bao gồm cả việc hạn chế sử dụng hộ chiếu Mỹ để đi đến hoặc quá cảnh Iran.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu và thân nhân rời Israel vì lo ngại an ninh. Đại sứ quán Mỹ tại Israel cho biết thông báo được đưa ra do lo ngại về rủi ro an ninh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu toàn bộ nhân viên không thiết yếu rút khỏi Đại sứ quán tại thủ đô Beirut, Li Băng.

Trung Quốc cũng cảnh báo công dân nước này nên sơ tán khỏi Iran “càng sớm càng tốt”, trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng đáng kể.

“Công dân Trung Quốc đang ở Iran được khuyến cáo tăng cường các biện pháp phòng ngừa an toàn và sơ tán càng sớm càng tốt”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội hôm 27/2.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran và các nước láng giềng sẽ cung cấp “sự hỗ trợ cần thiết” cho công dân Trung Quốc muốn rời đi bằng các chuyến bay thương mại hoặc đường bộ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel cũng cảnh báo công dân nước này phải nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp và tránh ra ngoài nếu không cần thiết.

Trong tuần này, các quốc gia tiếp tục đưa ra cảnh báo đi lại đối với công dân của mình tại Iran giữa lúc các nhà ngoại giao Mỹ và Iran và bên trung gian chuẩn bị thực hiện nỗ lực cuối cùng nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Chính phủ Australia hôm 25/2 kêu gọi công dân rời Iran “càng sớm càng tốt”. Bộ Ngoại giao Australia cũng yêu cầu thân nhân của các quan chức rời Li Băng và Israel, đồng thời cho phép rời đi tự nguyện khỏi Jordan, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Ấn Độ khuyến cáo tất cả công dân, bao gồm sinh viên, người hành hương và doanh nhân, “hết sức thận trọng” và rời Iran bằng mọi phương tiện sẵn có.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng kêu gọi công dân Ba Lan “hãy rời Iran ngay lập tức và trong mọi trường hợp không tới quốc gia này”.

Cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Serbia khuyến cáo công dân không tới Iran “trong thời gian tới”, đồng thời kêu gọi những người đang ở Iran rời đi ngay lập tức.

Trong thông báo an ninh, Đại sứ quán Hàn Quốc cảnh báo “căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng”, viện dẫn Mỹ có thể sắp tấn công Iran và những hành động trả đũa từ Tehran. Thông báo kêu gọi toàn bộ công dân rời đi “càng sớm càng tốt” và đề nghị những người có kế hoạch tới Iran hủy hoặc hoãn chuyến đi.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cho biết trên mạng xã hội rằng: “Tình hình tại Iran và trong khu vực là hết sức khó đoán. Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của khuyến cáo không đi lại tới Iran của Bộ Ngoại giao, cũng như lời kêu gọi khẩn cấp đối với công dân Thụy Điển đang ở nước này rời đi”.