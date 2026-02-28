Tổng thống Trump nổi giận vì đàm phán đình trệ, cảnh báo cứng rắn Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump không hài lòng, sắp có quyết định quan trọng về Iran

“Tôi không hài lòng với việc họ không sẵn sàng đưa cho chúng tôi những gì chúng tôi cần phải có. Tôi không vui về điều đó. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi sẽ còn nói chuyện tiếp. Chúng tôi không thực sự hài lòng với cách họ đang đàm phán. Họ không thể có vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 27/2.

Ông Trump thừa nhận đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn về cách tiếp tục xử lý vấn đề Iran sau khi các nỗ lực ngoại giao cho đến nay không đạt kết quả như mong muốn.

“Chúng ta có một quyết định lớn phải đưa ra. Tôi nói rằng chúng ta phải đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa. Tôi muốn làm điều đó theo cách hòa bình. Nhưng họ là những người rất khó”, ông nói và cho biết quyết định này “không dễ dàng”.

Khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ lực với Iran, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ có quân đội hùng mạnh nhất thế giới. “Tôi rất muốn không phải sử dụng nó, nhưng đôi khi bạn buộc phải làm vậy”, ông nói.

Một nguồn tin được thông báo về các cuộc thảo luận nội bộ tại Nhà Trắng cho hay, ông Trump “nhìn nhận rất tỉnh táo về tất cả các lựa chọn trước mắt". Nguồn tin cho biết trong nội bộ có sự thừa nhận rằng đối đầu với Iran sẽ khó khăn hơn so với việc Mỹ bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, và cũng tồn tại sự bi quan về khả năng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao sau khi vòng đàm phán hạt nhân mới nhất tại Geneva hôm 26/2 không đạt được đột phá, trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang tập trung tại khu vực Trung Đông.

Ông Trump dọa hành động quân sự nếu Iran không đồng ý một thỏa thuận toàn diện nhằm hạn chế chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Tehran khẳng định họ có quyền làm giàu uranium cho mục đích hòa bình và phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi về nguy cơ Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông nếu tiến hành không kích Iran, ông Trump đáp: “Tôi đoán có thể nói rằng luôn có rủi ro. Khi có chiến tranh, luôn có rủi ro của mọi thứ, cả tốt lẫn xấu”.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ có chuyến thăm ngắn tới Israel vào đầu tuần tới để “thảo luận một loạt ưu tiên khu vực, bao gồm Iran, Li Băng và các nỗ lực đang diễn ra nhằm thực hiện Kế hoạch Hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump cho Gaza”.

Đại sứ quán Mỹ tại Israel trước đó đã khuyến nghị các nhân viên muốn rời đi nên xuất cảnh. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem áp dụng quy chế “rời đi tự nguyện được phê chuẩn” đối với nhân viên không thiết yếu và gia đình, cho phép họ rời Israel bằng chi phí của chính phủ Mỹ.

Trong email gửi nhân viên, Đại sứ Mỹ Mike Huckabee khuyến khích những người cân nhắc rời đi nên hành động nhanh chóng, tập trung trước tiên vào việc tìm bất kỳ chuyến bay nào rời Israel và sau đó di chuyển về Washington. Ông lưu ý, dù có thể còn các chuyến bay rời đi trong những ngày tới, nhưng cũng có khả năng không còn.

Nhiều quốc gia khác cũng khuyến khích công dân rời khu vực. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng hành động quân sự của Mỹ có thể đang đến gần. Tuy nhiên, việc ông Rubio lên kế hoạch thăm Israel có thể cho thấy mốc thời gian cho bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào dài hơn dự đoán.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ lâu đã kêu gọi Mỹ có hành động cứng rắn hơn với Iran và cảnh báo Israel sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Tehran.

Đàm phán đình trệ

Iran và Mỹ hôm 26/2 đã kết thúc thêm một vòng đàm phán hạt nhân tại Geneva mà không đạt được thỏa thuận. Các cuộc thảo luận kỹ thuật dự kiến sẽ diễn ra tại Vienna vào tuần tới.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến gặp Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi tại Washington. Oman đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết “những gì cần phải xảy ra đã được chúng tôi nêu rõ”, nhưng không đưa ra chi tiết. Tehran từ lâu yêu cầu được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề để đổi lấy việc hạn chế, nhưng không từ bỏ hoàn toàn, chương trình hạt nhân.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi hai bên “tập trung vào con đường ngoại giao” trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và khả năng Mỹ tấn công vẫn hiện hữu. Theo người phát ngôn Stephane Dujarric, ông Guterres cho biết đang có những tín hiệu tích cực từ các kênh ngoại giao, nhưng cũng ghi nhận “những động thái quân sự đáng lo ngại trong khu vực”.

Mỹ đã triển khai một lực lượng lớn máy bay và tàu chiến tới Trung Đông, với một tàu sân bay đã có mặt và một chiếc khác đang trên đường tới khu vực. Iran tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ bằng cách nhắm vào lực lượng Mỹ trong khu vực, bao gồm các căn cứ tại những quốc gia Ả rập đồng minh của Washington.