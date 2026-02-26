Iran tăng cường bơm dầu lên tàu trước nguy cơ Mỹ tấn công quân sự

Cảng xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran tại đảo Kharg (Ảnh: Getty).

Theo Bloomberg, Iran đã bơm dầu lên các tàu chở dầu với tốc độ nhanh trong những ngày gần đây, một dấu hiệu tiềm tàng cho thấy quốc gia Trung Đông này đang chuẩn bị trong trường hợp bị Mỹ tấn công quân sự.

Dữ liệu từ nền tảng phân tích Kpler cho thấy lượng dầu xuất khẩu từ đảo Kharg trong giai đoạn ngày 15-20/2 đạt gần 20,1 triệu thùng.

Con số này gần gấp 3 lần lượng dầu được bơm lên các tàu trong cùng khoảng thời gian của tháng 1 và tương đương hơn 3 triệu thùng mỗi ngày, cao hơn nhiều so với mức thông thường hàng ngày của Iran.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tập trung lực lượng quân sự lớn nhất ở Trung Đông kể từ cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ hai năm 2003.

Vào năm 2025, ngay trước các cuộc không kích của Mỹ, Iran đã vội vàng đưa dầu ra khỏi các cảng bằng cách bơm khối lượng lớn dầu lên tàu chở dầu và chuyển số lượng nhiều nhất có thể tới đảo Kharg.

Động thái tương tự cũng diễn ra vào năm 2024 trong giai đoạn căng thẳng gia tăng.

Sản xuất và xuất khẩu dầu là trụ cột quan trọng hỗ trợ nền kinh tế Iran. Việc tăng tốc bơm dầu lên tàu sẽ cho phép Tehran giải phóng tối đa sản lượng trước bất kỳ sự gián đoạn tiềm tàng nào.

Những thùng dầu này, chủ yếu được xuất khẩu từ đảo Kharg, sẽ phải đi qua eo biển Hormuz và phần lớn được vận chuyển bằng các tàu chở dầu cố gắng tránh bị phát hiện.

Theo ông Samir Madani, đồng sáng lập TankerTrackers.com, tổ chức chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh, hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với các tàu đã được bơm dầu lần này, nhưng có khả năng chúng sẽ phân tán rộng rãi nếu Mỹ thực sự tấn công Iran.

Ông cho biết Iran gần đây đã bơm “nhiều dầu nhất có thể”, đồng thời nói thêm rằng các tàu chở dầu “chắc chắn sẽ chuyển khỏi đảo trong trường hợp xảy ra một đợt không kích mới”.

Ông Madani ước tính xuất khẩu dầu của Iran sẽ đạt trung bình từ 1,5 triệu đến 1,6 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 2. Ông cho biết các con số này đã tăng lên nhờ các chuyến hàng nhiều hơn kể từ ngày 15/2.

TankerTrackers.com chỉ tính lượng xuất khẩu khi các tàu chở dầu đã hoàn toàn rời khỏi vùng biển Iran và đang trên đường đến thị trường toàn cầu. Trong khi đó, Kpler tính lượng xuất khẩu ngay khi chúng rời các cảng của Iran.

Lưu lượng dầu cao hơn cũng được thể hiện trong các hình ảnh vệ tinh do Bloomberg phân tích.

Trong giai đoạn ngày 15-20/2, số lượng tàu chở dầu được quan sát tại vùng biển phía đông nam đảo Kharg đã tăng hơn gấp đôi, từ 8 lên 18 chiếc. Một ảnh chụp một phần khu vực này vào ngày 22/2 cho thấy vẫn còn 9 tàu ở lại.

Lượng dầu tồn kho trên đảo dường như đã giảm cùng thời điểm các tàu xuất hiện, cho thấy dầu đã được bơm lên tàu.

Phân tích của Bloomberg cho thấy ít nhất 7 bể chứa đã đầy vào ngày 15/2, trong khi đến ngày 20/2, 6 bể được quan sát là đã vơi đi.

Nhận định này cũng được ông Madani xác nhận. Ông cho biết lượng dầu dự trữ trên đảo đạt khoảng 67% vào cuối tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho Iran tiếp tục bổ sung dầu nếu các tàu chở dầu không thể vận chuyển.

Ông nói thêm rằng vào ngày 26/1, các bể chứa đã đầy tới 88%, tương đương khoảng 30 triệu thùng dầu.