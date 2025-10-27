Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Mỹ sau vụ rơi tiêm kích, trực thăng ở Biển Đông

Trực thăng MH-60R của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz (Ảnh: US Navy).

Tại cuộc họp báo ngày 27/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) cho biết Trung Quốc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Mỹ sau khi 2 máy bay của Hải quân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa 2 nước trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết một trực thăng hải quân và một máy bay tiêm kích của họ gặp nạn trong 2 sự cố riêng biệt hôm 26/10.

Trong một vụ việc, trực thăng MH-60R thuộc phi đội “Battle Cats” của Liên đội Tác chiến Hàng hải 73 rơi xuống biển lúc 14h45 phút (giờ địa phương). Đơn vị này đóng quân tại Căn cứ Không quân Hải quân North Island, bán đảo Coronado ở San Diego. Các đội tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai và cứu hộ cả 3 thành viên phi hành đoàn trên trực thăng.

Một vụ việc khác xảy ra lúc 15h15 khi máy bay tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội “Fighting Redcocks” của Liên đội Tiêm kích 22 gặp nạn. Đơn vị này đóng tại Căn cứ Không quân Hải quân Lemoore, bang California. Hai phi công trên máy bay đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm và được cứu sống.

Theo thông báo của Hạm đội, trong cả 2 sự cố, các máy bay đều đang thực hiện “nhiệm vụ thường lệ” từ tàu sân bay USS Nimitz. Tất cả thành viên phi hành đoàn liên quan đều an toàn và trong tình trạng sức khỏe ổn định.