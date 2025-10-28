Mỹ nêu lý do có thể khiến tiêm kích, trực thăng bị rơi ở Biển Đông

Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Trong một chuỗi sự kiện, 2 máy bay đều thuộc biên chế nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đã gặp nạn cách nhau chưa đầy 30 phút trong lúc thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt. Toàn bộ thành viên tổ bay của Seahawk và Super Hornet đều được cứu và an toàn.

“Họ sẽ sớm cho tôi biết. Tôi nghĩ họ có thể tìm ra nguyên nhân. Có thể là nhiên liệu kém. Ý tôi là, có thể là nhiên liệu bị nhiễm bẩn. Rất hiếm khi chuyện như thế xảy ra", Tổng thống Trump nói với các phóng viên khi đang bay trên chuyên cơ Không lực Một hôm 27/10.

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng “có hành động phá hoại” dẫn đến các vụ rơi máy bay hay không, ông Trump đáp: “Tôi không nghĩ vậy,” và nhắc lại giả thuyết về nhiên liệu nhiễm bẩn.

“Mỹ không tin rằng có yếu tố ác ý nào trong chuyện này", một quan chức Hải quân Mỹ nói với The War Zone. Theo các quan chức Mỹ nói với trang tin War Zone, Hải quân đang điều nhóm tàu sân bay USS Nimitz.

Hạm đội Thái Bình Dương (PACFLEET) chưa bình luận về phát biểu của ông Trump.

PACFLEET cho biết sự cố đầu tiên xảy ra vào khoảng 14h45 theo giờ địa phương. Khi đó, chiếc Seahawk thuộc Phi đội Trực thăng Tác chiến Hàng hải 73 (HSM-73) “rơi xuống vùng biển Biển Đông trong lúc tiến hành các hoạt động thường lệ từ tàu Nimitz. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Nhóm Tác chiến Tàu sân bay 11 đã giải cứu an toàn toàn bộ 3 thành viên tổ bay".

Khoảng nửa giờ sau, một tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công 22 (VFA-22) “cũng rơi xuống vùng biển Biển Đông khi đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ từ tàu Nimitz”, PACFLEET thông báo.

“Cả hai phi công đều đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm và được lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Nhóm Tác chiến Tàu sân bay 11 cứu an toàn. Tất cả nhân sự liên quan đều an toàn và trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân của cả hai vụ việc hiện đang được điều tra", thông báo cho hay.

Hiện nguyên nhân cụ thể của hai vụ tai nạn liên tiếp ở Biển Đông vẫn đang được làm rõ, nhưng nhiên liệu bị nhiễm nước hoặc các tạp chất khác, hoặc không đạt tiêu chuẩn, có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho máy bay, bao gồm việc làm động cơ ngừng hoạt động giữa chuyến bay. Kiểm tra chất lượng nhiên liệu là một phần bắt buộc trong mọi cuộc điều tra sau tai nạn hàng không, cả quân sự lẫn dân sự.

Bên cạnh đó, các hoạt động hàng không trên tàu sân bay có những điều kiện đặc thù trong việc tiếp nhận và phân phối nhiên liệu, từ việc bơm vào các bồn chứa của tàu đến việc cấp nhiên liệu cho máy bay. Thủy thủ trên mọi tàu sân bay của Hải quân Mỹ đều tiến hành kiểm tra chất lượng nhiên liệu ở nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình này.

USS Nimitz đang trong một trong những chuyến đi cuối cùng trước khi bị cho ngừng hoạt động vào năm sau. Con tàu hiện đang trên đường trở về cảng nhà ở Căn cứ Hải quân Kitsap, bang Washington, sau khi được triển khai đến Trung Đông suốt mùa hè.

USS Nimitz, còn được biết đến với số hiệu CVN-68, được biên chế năm 1975. Hải quân Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ngừng hoạt động của Nimitz từ năm 2023. Hãng đóng tàu Newport News thuộc tập đoàn Huntington Ingalls Industries đã nhận được nhiều hợp đồng để chuẩn bị tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân ra khỏi các lò phản ứng và thực hiện các khâu xử lý liên quan.